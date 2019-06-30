Здоровый эгоизм. Гороскоп РИА «Новый День» на июль 2019

В июле Солнце до 23 числа будет находиться у Рака, а затем перейдёт ко Льву. Меркурий в течение всего месяца будет у Льва, но 8 числа начнёт двигаться в обратном направлении и 19 июля окажется у Рака. Венера до 3 июля останется у Близнецов, затем перейдёт к Раку, а 28 числа уйдёт ко Льву. Марс до 2 июля будет у Рака, а затем до конца месяца – у Льва.

Солнце в Раке стимулирует интерес людей к их собственным проблемам, домашним занятиями, решению семейных вопросов, а также к развитию и совершенствованию своего внутреннего мира. Это период повышенной интуиции и проницательности в вопросах, близко касающихся людей. Солнце в знаке Льва пробуждает в людях сознание собственной ценности, восприятие себя как личности, направляет их внимание на имеющиеся у них способности и возможности, подстегивает их активность, стремление проявлять инициативу, свои личностные качества, действовать по-своему. Есть опасность преувеличения своих возможностей, но, с другой стороны, нередко решимость к действию творит чудеса.

Меркурий у Льва подталкивает людей к подсознательному (а то и сознательному) использованию информации как инструмента управления и средства борьбы за повышение своего социального статуса, увеличение своего авторитета и получение за счёт этого различных преимуществ. Они склонны настаивать на своём, не слушая чужих аргументов. В некоторых случаях это помогает отстоять истину и оказывается на пользу делу.

При движении Меркурия в обратном направлении наступает благоприятное время для повторной проработки предыдущих и уже завершённых (или заброшенных) дел, устранения ошибок и недостатков. Но ретроградный период в то же время неблагоприятен для начала новой деятельности: в этот период ухудшаются умственные способности, память, внимательность слабеют и повышается количество ошибок, кроме того, Меркурий, двигаясь в обратном направлении, часто создаёт помехи в общении и контактах между людьми в виде нарушения связи, различных поломок оборудования, опозданий, нестыковок в делах, изменения расписаний, срывов планов, встреч, и т.д.

Новое дело, начатое в этой фазе, будет нестабильным, впоследствии в нём обнаружится много ошибок, непродуманных деталей, неучтённых моментов. Поэтому, задуманное в это время мероприятие лучше перенести на то время, когда Меркурий вернётся к прямому движению.

При Меркурии в Раке люди очень чувствительны, поэтому особенно скрытны, так как не хотят, чтобы посторонние понимали их мотивы. По этой причине они относятся к другим настороженно, с подозрением, а из-за своей чувствительности склонны воспринимать чужие слова и действия как агрессию.

Венера у Близнецов демонстрирует легкость в общении и непостоянство в стремлениях – то, что обычно называют ветреностью. Венера в этот период поверхностна, и надеяться на возникновение сколько-нибудь глубоких чувств бессмысленно. В финансовом плане Венера будет так же легкомысленна: в это время она легко получает деньги и легко их отдаёт. Венера в Раке настроена на духовную близость, ей важно глубинное сходство.

Венера сентиментальна, и в поступках хочет выразить именно общность души. Венера в знаке Льва занимается самоутверждением через демонстрацию своих качеств, стремясь добиться положительной оценки от окружающих. Она в этот период чувствительна к знакам внимания, которые ей оказывают, ценит комплименты. Отношения страстны, демонстративны, щедры. Венера будет демонстрировать свои достоинства, в чём бы они ни состояли, рассчитывая на положительную оценку присутствующих.

Марс в Раке стимулирует интерес людей к домашней работе, устранению недостатков, ремонту и всяческим улучшениям. В деловом отношении люди пассивны, не стремятся к риску, не спешат начинать новую работу. После перехода Марса в знак Льва люди подзаряжаются новой энергией, в них просыпается инициативность, заинтересованность в действии, хотя, возможно, не так для результата, как для демонстрации своих талантов и способностей. Тем не менее, стремясь к этому, люди способны сделать гораздо больше, чем обычно.

Овен

У Овнов-мужчин прогноз на июль в профессиональном плане частично благоприятный. Лучше всего дела будут идти при работе с местными деловыми партнёрами и в сфере финансов. Здесь только в третьей декаде, с 26 по 30 июля Овны столкнутся с проблемами из-за напряжённого аспекта Меркурия с Сатурном. Аспект создаст препятствия для развития бизнеса, деловых отношений, пустяки могут перерасти в серьёзную проблему. Рекомендуется отложить все важные дела. Ситуация в основной работе преимущественно неблагоприятная в течение всего месяца, с небольшими перерывами, Овны будут находиться под влиянием напряжённых аспектов Солнца и ближних планет. Период подходит только для решения разовых задач.

Работа с далёкими партнёрами наладится во второй половине месяца, с 17 числа. До этой даты Овны будут регулярно сталкиваться с трудностями, поэтому всю важную работу рекомендуется перенести на вторую половину месяца. Июль не очень благоприятен для коллективной деятельности, а для одиночной самостоятельно работы больше подходит вторая половина. Также июль неблагоприятен для карьерного роста.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, кроме 4 и 24 – 26 июля.

У Овнов-женщин наилучшее положение сложится при работе с далёкими деловыми партнёрами, а также в финансовой сфере. Здесь до самого конца месяца, по гороскопу, Овнов ждут успехи. Но на всякий случай в промежуток 28 – 30 июля желательно ничем важным не заниматься. В этот момент сразу три напряжённых аспекта будут мешать Овнам в работе. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей скорей негативный, как минимум, Овны столкнутся с большим количеством разнообразных помех. Период не подходит для начала длительной работы, решения серьёзных вопросов, глубоких преобразований. Некоторых заметных успехов, по гороскопу, Овны достигнут в промежутки 6 – 9 и 19 – 22 июля. В остальное время рекомендуется ограничиться текущей деятельностью и разовыми положительными результатами.

Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходят промежутки 4, 11 – 13, 29 – 30 июля. В остальное время работа будет идти успешно. Вторая половина месяца более пригодна для совместной деятельности, поэтому решение важных вопросов желательно перенести на этот период. Месяц подходит для карьерного роста, но только до 26 числа. С указанной даты ситуация испортится.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но преимущественно положительные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный с 16 июля. Материальное положение скорей благополучное, но сложности ожидаются 4, 11 – 13 и 29 – 30 июля.

В первой декаде июля у Овнов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами в основном негативный. Финансовая деятельность и взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное.

У Овнов-женщин положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной профессиональной деятельности скорей отрицательный, а по работе с местными деловыми партнёрами положительный, кроме 4 июля.

Во второй декаде у Овнов-мужчин остаётся благоприятным прогноз сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов. Основная деятельность характеризуется преимущественно негативно. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами улучшится с 17 июля.

У Овнов-женщин остаётся положительным прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Остальная работа характеризуется в основном негативно.

В третьей декаде у Овнов-мужчин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для финансовой деятельности не подходит период с 27 июля. Основная работа оценивается негативно. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут с 27 июля.

У Овнов-женщин положительно оцениваются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной работе отрицательный. При взаимодействии с местными партнёрами трудности могут возникнуть 29 – 30 июля.

Телец

У Тельцов в первой половине июля, точней, до 14 числа, в астрологическом фоне заметное влияние будут оказывать напряжённые аспекты Сатурна с Меркурием и Ураном. Поэтому на этот период гороскоп даёт отрицательный прогноз для всей деятельности, кроме сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами. Ответственную работу лучше перенести на период с 14 июля, но стоит учесть, что на промежуток 29 – 31 июля гороскоп даёт негативный прогноз для основной работы и финансовой деятельности. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами сложности ожидаются в промежутки 11 – 12 и 18 – 19 июля, на остальное время прогноз положительный.

Прогноз по работе с местными партнёрами благоприятный с 14 июля. На весь месяц гороскоп положительно оценивает одиночную, самостоятельную деятельность Тельцов, а в коллективной работе трудности ожидаются до 14 числа, а также 29 – 30 июля. В остальное время месяц благоприятен и для карьерного роста.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 14 июля напряжённые, а дальше полностью благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный, кроме 11 – 13 и 18 – 23 июля. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин значительные трудности в промежуток до 14 июля, а также 29 – 31 июля ожидаются при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Им будет мешать негативный аспект Сатурна с Ураном. Также на этот период гороскоп даёт отрицательный прогноз по отношениям в коллективе, коллективной работе, карьерному росту. Рекомендуется на это время одиночная деятельность. Подходящее время для работы – с 14 по 28 июля.

Прогноз по выполнению основной работы преимущественно положительный. Легкие трудности могут побеспокоить Тельцов в первой декаде, а затем ситуация будет только улучшаться. Такой же прогноз гороскоп даёт по финансам. Наиболее важные вопросы лучше перенести на вторую половину месяца, особенно на промежуток 18 – 28 июля (наиболее благоприятный по гороскопу период). Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами будет происходить ровно, спокойно, успешно. Сложности ожидаются только 11 – 12 и 18 – 19 июля.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутков 11 – 12 и 18 – 19 июля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное, но 11 – 12 июля возникнут трудности.

В первой декаде июля у Тельцов-мужчин, кроме сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами, прогноз по всем видам деятельности отрицательный.

У Тельцов-женщин положительно оцениваются основная работа, сфера финансов и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин с 14 июля положительно характеризуется вся деятельность, при этом в основной работе и сфере финансов некоторые затруднения возникнут 18 июля, а при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами – в промежуток 18 – 19 июля.

У Тельцов-женщин прогноз по всей деятельности практически положительный, хотя при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 11 – 12 июля, а при работе с далёкими деловыми партнёрами – в промежуток 11 – 12 и 18 – 19 июля.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин в основной работе и сфере финансов затруднения возникнут 29 – 31 июля. Прогноз по остальной деятельности положительный.

У Тельцов-женщин только для сотрудничества с местными деловыми партнёрами гороскоп даёт отрицательный прогноз на промежуток 29 – 31 июля. Основная работа, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и сфера финансов оцениваются полностью положительно.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в июле будет в основном напряжённым. Главную роль будет играть негативный аспект Плутона с Ураном, но также на ситуацию будут влиять напряжённые аспекты Солнца, Меркурия и Венеры. Положительно воздействие с 17 числа будет оказывать аспект Плутона с Нептуном. Он проявит себя в деловых отношениях с местными деловыми партнёрами, поэтому всю работу с ними лучше перенести именно на это время. Кроме того, прогноз по финансам, который в целом положительный на весь месяц, указывает, что с 17 июля возникнет благоприятная ситуация и в этой области деятельности. Соответственно, ожидается, что наибольших успехов Близнецы достигнут при работе с местными партнёрами во второй половине июля.

Прогноз по основной работе практически полностью отрицательный (небольшие успехи возможны 27 – 28 июля). Для взаимодействия с далёкими партнёрами подходит только промежуток до 12 июля (и затем также 27 – 28 июля). Прогноз по коллективной работе полностью отрицательный, а по одиночной – положительный только до 13 числа.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение до 17 июля неудовлетворительное, а затем благополучное.

У Близнецов-женщин прогноз на июль в профессиональном плане в основном негативный. Некоторые успехи в основной профессиональной деятельности, финансовой сфере и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами возможны лишь в период 4 – 5 июля. На остальной месяц гороскоп даёт практически полностью отрицательный прогноз.

При работе с далёкими партнёрами кратковременные успехи возможны ещё в промежуток 16 – 18 июля, но это всё. Положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами, особенно во второй половине месяца. Кратковременные затруднения могут возникнуть 4, 8 и 15 июля, в остальное время работа будет продвигаться успешно. Месяц не подходит для коллективной деятельности, продвижения в карьере, установления новых связей. Прогноз по одиночной самостоятельно работе благоприятен только до 13 июля. Рекомендуется ограничить деловую активность отношениями с местными деловыми партнёрами. В остальных областях инициатива и предприимчивость окажутся неуместными.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 17 июля благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный только до 13 июля. Материальное положение неустойчивое, но скорей благополучное.

В первой декаде июля у Близнецов-мужчин полностью негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности благоприятный.

У Близнецов-женщин негативно оценивается основная работа, а для решения финансовых вопросов и работы с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 1 – 5 июля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин гороскоп даёт негативный прогноз по основной работе и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для работы с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 17 – 20 июля. Прогноз по финансам положительный.

У Близнецов-женщин полностью отрицательно оцениваются основная работа, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и, в значительно мере, финансы. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами в целом характеризуется как успешное.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин негативно оцениваются основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами и сфера финансов характеризуются полностью положительно.

У Близнецов-женщин благоприятный прогноз по работе с местными деловыми партнёрами. Основная работа, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются негативно.

Рак

У Раков-мужчин прогноз на июль скорей благоприятный, но астрологическая ситуация будет неоднозначной. В течение месяца на Раков будет негативно влиять напряжённый аспект Урана с Сатурном, а во второй половине месяца к нему присоединится аспект Сатурна с Нептуном. Первый из этих аспектов сделает невозможной успешную работу с далекими деловыми партнёрами, из-за чего Ракам лучше отложить перспективные проекты и перенести решение важных вопросов на более подходящий период. А второй проявит себя в основной профессиональной деятельности и в сфере финансов. Для основной работы гороскоп даёт положительный прогноз только до 16 июля – дальше до конца месяца будут сплошные проблемы.

В финансовой сфере благополучный период продлится до 20 числа, и, начиная с этой даты, решать финансовые вопросы не рекомендуется. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами полностью благоприятный на весь июль. Коллективная деятельность Раков характеризуется положительно до 23 июля, а одиночная – до 16 июля.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный до 26 июля. Материальное положение благополучное до 24 июля.

У Раков-женщин прогноз в профессиональном плане можно считать положительным, хотя в третьей декаде, а точней, с 19 июля, положение испортится. С этого времени на Раков начнут воздействовать негативные аспекты Марса с Меркурием и Сатурна с Нептуном. Поэтому в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами с указанной даты возникнут проблемы, которые не удастся преодолеть до конца месяца. Также с этого момента гороскоп не рекомендует действовать самостоятельно, рисковать, проявлять инициативу, принимать на себя ответственность.

На вторую половину месяца, с 14 июля, рекомендуется работать в коллективе, на втором плане. Прогноз по указанным направлениям деятельности до 19 июля очень хороший, и можно рассчитывать, что за это время Раки значительно продвинутся в работе, хотя на карьере это не отразится (вообще, месяц для карьерного роста неудачный). Прогноз по финансовой деятельности благоприятный на весь июль, за исключением 29 – 31 июля. В эти дни лучше никакой финансовой деятельностью не заниматься.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 14 июля отрицательный, а затем благоприятный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутка 29 – 31 июля.

В первой декаде июля у Раков-мужчин положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Раков-женщин положительно оцениваются и основная работа, и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, и финансовая деятельность.

Во второй декаде у Раков-мужчин сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе трудности возникнут с 16 июля. Для решения финансовых вопросов не подходит 20 июля. Прогноз работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Раков-женщин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами затруднения ожидаются с 19 июля.

В третьей декаде у Раков-мужчин положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе, взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансам отрицательный.

У Раков-женщин для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 29 – 31 июля. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Лев

У Львов-мужчин прогноз на июль в профессиональном плане остаётся негативным. В астрологическом фоне по-прежнему преобладает влияние напряжённых аспектов Урана с Меркурием, Нептуна с Юпитером и Сатурна с Нептуном. Львы продолжат находиться под впечатлением или влиянием неких факторов, которые не позволяют действовать эффективно. Поэтому прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами остается отрицательным на весь месяц. Также гороскоп запрещает любую самостоятельную, одиночную деятельность, инициативу, принятие на себя ответственности и любые варианты риска.

Прогноз по коллективной работе тоже не очень хорош, поэтому до второй половины месяца лучше свернуть деловую активность, насколько это возможно. Прогноз по сфере финансов положительный, но значительных успехов в июле не предвидится. Но хорошо уже и то, что при такой астрологической ситуации Львы смогут избежать финансовых потерь. В любом случае, в июле следует обходить стороной рискованные операции и не откликаться на заманчивые предложения.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 16 июля напряжённые, а затем преимущественно благополучные (кроме 24 – 26 июля). Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение благополучное.

У Львов-женщин профессиональная ситуация почти полностью нерабочая. Астрологический фон сформируется напряжёнными аспектами Юпитера с Венерой, Марсом, Нептуном, а также Сатурна с Нептуном. Эти аспекты будут провоцировать Львов на интенсивную деятельность, на обновление работы, поиск новых перспектив и т.п., но сами они имеют характер, либо препятствующий обновлению, либо создающий негативные последствия этого. В соответствие с этим, интерес Львов заключается в сохранении прежних условий, прежней ситуации, обеспечении стабильности в работе и отношениях в коллективе и с партнёрами. Также гороскоп категорически не рекомендует самостоятельную, одиночную деятельность в июле. Львам следует ограничиться коллективной работой.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами отрицательный на весь июль. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 26 – 31 июля.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутков 6 – 9, 15 – 16 и 23 – 25 июля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение до 26 июля неудовлетворительно, а в последние дни месяца – благополучное.

В первой декаде июля у Львов-мужчин гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность характеризуется как успешная.

У Львов-женщин вся деятельность оценивается негативно.

Во второй декаде у Львов-мужчин остаётся негативным прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам положительный.

У Львов-женщин по-прежнему вся профессиональная деятельность оценивается негативно.

В третьей декаде у Львов-мужчин всё то же самое: прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный, а финансовая деятельность характеризуется как успешная.

У Львов-женщин прогноз по финансам с 26 июля становится положительным, а основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оцениваются негативно.

Дева

У Дев-мужчин прогноз на июль в профессиональном плане преимущественно благоприятный. По-прежнему в астрологическом фоне преобладают гармоничные аспекты – Урана с Луной, Сатурна с Плутоном, Нептуна с Плутоном. На весь месяц они обеспечат Девам спокойную обстановку и широкие возможности для успешной деятельности. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный на весь месяц, правда, с постепенным уменьшением результативности. Поэтому рекомендуется расположить последовательность выполнения дел в порядке убывания их важности. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами в течение всего месяца будет успешным и стабильным. Срывы и неприятности не прогнозируются.

Прогноз по финансовой деятельности тоже на весь месяц благоприятный. На всякий случай, 15 июня рекомендуется избегать принятия финансовых решений (негативный Нептун может ввести в заблуждение). Только прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами преимущественно отрицательный. До 20 июля не рекомендуется проводить какие-либо операции, а после этой даты следует ожидать затруднений ещё и 23 – 24 и 28 – 29 июля.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение до 16 июля неудовлетворительное, а затем ситуация исправится.

У Дев-женщин напряжённые аспекты Нептуна с Солнцем и Урана с Луной отрицательно повлияют на выполнение основных профессиональных обязанностей, а также, частично, на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе это воздействие будет создавать трудности периодически в течение всего месяца, из-за чего положение будет неустойчивым, и Девы не смогут достичь достаточно высоких результатов.

При работе с далёкими партнёрами затруднения будут возникать в промежуток 5 – 17 июля, а затем ситуация улучшится: дальше, до конца месяца, работа будет идти успешно. Прогнозы по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов похожи, что указывает на их связь между собой. Деятельность в этих сферах будет идти успешно, но с постепенным понижением эффективности, а в конце месяца, 30 – 31 июля, из-за негативных Марса с Плутоном, возникнет обстановка, в которой проведение важных операций не может быть рекомендовано. Желательно ответственную работу выполнить в первой половине месяца.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 17 июля напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде июля у Дев-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и сфере финансов благоприятный, а прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью негативный.

У Дев-женщин положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной работе преимущественно отрицательный. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток 1 – 4 июля.

Во второй декаде у Дев-мужчин снова положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами, финансовая деятельность. Прогноз по работе с далёкими партнёрами до 18 июля негативный, а затем положительный.

У Дев-женщин сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность по-прежнему характеризуются как полностью успешные. Прогноз по основной работе преимущественно негативный. Для работы с далёкими деловыми партнёрами подходит промежуток 18 – 20 июля.

В третьей декаде у Дев-мужчин остаётся положительным прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, финансовой деятельности. Прогноз по работе с далёкими партнёрами тоже благоприятный, за исключением промежутков 23 – 24 и 28 – 29 июля.

У Дев-женщин до 29 июля положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной работе преимущественно положительный, а по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью положительный.

Весы

У Весов-мужчин прогноз на июль в профессиональном плане скорей благоприятный, хотя негативный аспект Сатурна с Нептуном создаст определённые трудности, в первую очередь при работе с далёкими деловыми партнёрами. Это аспект начнёт действовать с 8 числа, и с этого момента Весам не рекомендуется вести деловые отношения с далёкими партнёрами, и также нежелательно отправляться в командировку. Следует остерегаться перспективных предложений и идей, и чем они заманчивей, тем больше опасность. Весам в совместной работе следует ограничиться такой работой, которую можно выполнить до 8 июля. Прогноз по основной работе в целом положительный. Весы могут столкнуться с кратковременными сложностями 4, 8 июля и особенно в третьей декаде – в промежутках 21 – 24 и 26 – 27 июля (негативная Венера потребует особой внимательности).

Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами преимущественно благоприятный, хотя затруднения и ожидаются в промежутки 4 – 7, 15 и 19 – 22 июля. Во всех этих случаях в астрологическом фоне возникнут кратковременные скопления напряжённых аспектов планет, из-за чего эти момент станут непригодными для успешной работы. Прогноз по финансам положительный на весь месяц.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 8 июля благополучные, а далее напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме 5 – 6 июля. Материальное положение до 8 июля благополучное, а затем неудовлетворительное.

У Весов-женщин обстановка сложная. В астрологическом фоне до 16 июля будет заметен напряжённый аспект Сатурна с Марсом, а с 8 июля и до конца месяца будет негативно действовать аспект Сатурна с Нептуном. Первый из них отрицательно проявит себя в сфере финансов, поэтому до 16 июля рекомендуется не заниматься никакими финансовыми операциями, а также не заключать никаких договоров, подразумевающих финансовые обязательства. Второй аспект испортит совместную работу с далёкими деловыми партнёрами.

С 8 числа не следует отправляться в командировки, дальние поездки, заключать договоры, устанавливать новые контакты, расширять сферу деловых интересов. На этот же период гороскоп запрещает одиночную, самостоятельную деятельность, инициативу, а также указывает на угрозу в карьерном плане (могут быть осложнения в отношениях с руководством и коллективом). Гороскоп даёт в целом положительные прогнозы по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В обоих случаях деятельность будет идти с постепенным улучшением, хотя некоторые затруднения всё же возникнут. В основной работе они ожидаются 4 – 7, 19 и 21 июля, а при работе с партнёрами – в промежутки 4 и 24 – 26 июля.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 8 июля положительный, а далее отрицательный. Материальное положение в целом благополучное, кроме 29 – 31 июля.

В первой декаде июля у Весов-мужчин положительно в целом оцениваются основная работа и финансовая деятельность. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами преимущественно отрицательный. Для работы с далёкими партнёрами не подходит промежуток 8 – 10 июля.

У Весов-женщин полностью негативно характеризуется финансовая сфера. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 8 – 10 июля. В основной работе затруднения ожидаются 4 – 7 июля, а при взаимодействии с местными партнёрами – 4 июля.

Во второй декаде у Весов-мужчин положительно оцениваются основная работа и финансовая деятельность. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 15 и 19 – 20 июля. Прогноз по работе с далёкими партнёрами остаётся негативным.

У Весов-женщин полностью положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. В основной работе некоторые сложности возникнут 19 июля. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 16 – 18 июля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Весов-мужчин прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами остаётся отрицательным. В основной работе затруднения будут возникать до 27 июля. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит 21 – 22 июля. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Весов-женщин полностью отрицательный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При работе с местными партнёрами затруднения возникнут 24 – 26 июля. В основной работе небольшие препятствия могут появиться 21 – 22 июля. Прогноз по финансам положительный.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин в астрологическом фоне июля сохраняется негативное воздействие напряжённых аспектов Урана с Венерой, Плутона с Ураном, Плутона с Нептуном. Их влияние в июле будет слабей, чем в прошлом месяце, и чувствительней всего проявится в первой декаде в отношениях с местными деловыми партнёрами. До 8 июля Скорпионы будут испытывать трудности в работе с ними, в этот период нежелательно что-либо резко менять, и, по возможности, лучше важные дела и вопросы отложить. В остальное время некоторые затруднения будут возникать 15 – 16, 22 – 23 и 31 июля, но они не имеют критического значения.

Прогноз по основной работе в целом благоприятный. Только в начале месяца 1 – 2 числа не стоит начинать важное дело. Сотрудничество с далёкими партнёрами в первой половине, точней, до 18 июля, будет успешным, а затем положение ухудшится. С 19 июля и до конца месяца Скорпионы будут сталкиваться с проблемами. Прогноз по финансовой деятельности в целом положительный, но особое внимание Скорпионам потребуется в конце месяца, с 29 июля. В этот момент целое скопление напряжённых аспектов будут подталкивать Скорпионов к неверным действиям.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный для промежутков 1 – 3, 8 – 9, 13 – 20, 22 – 23 и 27 июля. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин в астрологическом фоне с 3 числа начнёт действовать негативный аспект Плутона с Нептуном. Кроме того, в течение всего месяца заметное влияние на обстановку будут оказывать напряжённые аспекты Венеры в сочетании с Марсом и Меркурием. Сильней всего это будет заметно в основной работе и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе, из-за этих аспектов преимущественно отрицательный, благоприятными для работы будут только промежутки 1 – 2, 18 – 19, 24 и 28 июля. Картина по сотрудничеству с далёкими партнёрами почти такая же: положительно оцениваются 1 – 2, 8, 24 – 26 июля. И финансовая деятельность характеризуется так же: некоторых успехов Скорпионы смогут достичь 8, 21 – 22, 24 – 26 июля.

Взаимодействие с местными деловыми партнёрами оценивается лучше: только 21 – 22 июля возникнут заметные трудности в деловом общении с партнёрами. Этот промежуток не подходит для проведения важных переговоров, обсуждения серьёзных вопросов. Рекомендуется сдержанность в высказывании идей и принятии решений.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное, за исключением промежутка 18 – 28 июля.

В первой декаде июля у Скорпионов-мужчин полностью благоприятный прогноз для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансовой сферы. Основная работа и взаимодействие с местными партнёрами характеризуются преимущественно отрицательно.

У Скорпионов-женщин положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, и отрицательный для остальной деятельности.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин полностью положительный прогноз для основной работы. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 15 – 16 июля, а при работе с далёкими партнёрами – в промежутки 13 – 14 и 19 – 20 июля. Прогноз по финансовой деятельности преимущественно положительный.

У Скорпионов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности отрицательный, а по работе с местными деловыми партнёрами положительный.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин преимущественно положительный прогноз для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется в основном негативно. Для решения финансовых вопросов не подходит 29 – 31 июля.

У Скорпионов-женщин прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно негативный, а по сотрудничеству с местными партнёрами преимущественно положительный. Для решения финансовых вопросов тоже не подходит 29 – 31 июля.

Стрелец

В июле у Стрельцов-мужчин сохранит своё влияние негативный аспект Плутона с Сатурном, и также к ним присоединятся напряжённые аспекты Солнца и Венеры, которые будут действовать кратковременно, но регулярно. Их действие проявится при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, из-за чего прогноз по этому направлению работы на весь месяц отрицательный. Сатурн не позволит Стрельцам осуществить необходимые изменения. Лучше дождаться более подходящего периода. Прогноз по финансам учитывает негативное влияние Венеры: не рекомендуется принимать решения в промежутки: 9, 13 – 15, 22 – 24, 29 – 31 июля. Вообще, третья декада окажется неудачной для ведения финансовых дел.

Прогноз по выполнению основной работы в целом положительный, но некоторые затруднения возникнут в промежутки: 4 – 6, 13 – 14, 21 – 24 июля. Часть трудностей окажется связана с финансовыми вопросами. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами – наилучший в месяце. В течение всего июля условия для работы будут подходящими, и Стрельцы смогут успешно реализовать свои планы.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение неустойчивое, но преимущественно благополучное.

У Стрельцов-женщин астрологический фон в значительной мере определяется краткодействующими аспектами Солнца и ближних планет, чаще всего Венеры. Поэтому в течение всего июля Стрельцы будут сталкиваться с проблемами в текущей работе и не смогут заняться решением долгосрочных задач. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей скорей отрицательный, поскольку влияние напряжённых аспектов будет слишком частым. Для работы подходят лишь короткие промежутки: 7, 12 – 13, 18 – 22, 25 – 28 июля. Соответственно, на этот месяц не рекомендуется планировать важную работу, требующую значительного времени.

Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 18 – 28 июля, когда Стрельцы смогут значительно продвинуться в работе. В остальное время деловую активность лучше снизить. Взаимодействие с далёкими партнёрами окажется не очень успешным, а в промежутки: 5 – 6, 14 – 15, 21 – 24 июля – явно неудачным. Таким же в принципе будет положение дел в сфере финансов: трудные периоды приходятся на те же даты.

Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неустойчивое и скорей неудовлетворительное (только промежуток 18 – 28 июля оценивается положительно).

В первой декаде июля у Стрельцов-мужчин полностью положительный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В основной работе сложности ожидаются 4 – 6 июля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный. Для решения финансовых вопросов не подходит 9 – 10 июля.

У Стрельцов-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами почти полностью отрицательный. В сфере финансов затруднения ожидаются 5 – 6 июля.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин остаётся благоприятным прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В основной работе затруднения возможны 13 – 14 июля. Для финансовых операций подходят промежутки: 11 – 12 и 18 – 19 июля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

У Стрельцов-женщин, кроме 15 июля, положительный прогноз по сфере финансов. Для и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходят 14 – 15 и 18 июля. Для выполнения основной работы и взаимодействия с местными деловыми партнёрами пригоден лишь промежуток 18 – 20 июля.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин по-прежнему положительный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В основной работе сложности ожидаются 21 – 24июля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов отрицательный.

У Стрельцов-женщин основная деятельность характеризуется преимущественно негативно. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 29 – 31 июля, а для работы с далёкими партнёрами – промежуток 21 – 24 июля. Прогноз по финансам положительный, за исключением промежутка 22 – 24 июля.

Козерог

В астрологическом фоне июля у Козерогов-мужчин по-прежнему значительное место занимают напряжённые аспекты ближних и дальних планет. Особенно заметным будет негативное влияние аспектов Сатурна с Солнцем и Венеры с Меркурием в первой половине месяца. А в целом в течение всего июля короткие напряжённые аспекты будут придавать месяцу хаотичный характер. По этой причине невозможно какое-либо направление деятельности определить как однозначно успешное. Пожалуй, лишь финансовая деятельность в промежуток 19 – 31 июля и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами с 21 июля и до конца месяца подходят под такое определение. В остальные периоды эта деятельность окажется нестабильной.

В основной работе ситуация будет примерно такой же, некоторых успехов Козероги достигнут в промежутки: 1 – 2, 18 – 20, 22 – 24 и 27 – 28 июля. В остальные дни они столкнуться с разнообразными препятствиями и хлопотами. Такой же прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. В целом по месяцу, успехов следует ожидать во второй половине июля.

Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное, в основном положительно оценивается промежуток 18 – 28 июля.

У Козерогов-женщин в астрологическом фоне преобладает действие негативных аспектов ближних и дальних планет. Особенно заметным будет аспект Сатурна с Луной. Он проявится в личной жизни, в отношениях с близкими людьми, но также и в работе – при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. По этой причине гороскоп не рекомендует иметь какие-либо дела с партнёрами до 19 июля: последствия контактов окажутся неблагоприятными. Прогноз по выполнению основной работы в целом положительный, и лучший в месяце. Небольшие помехи возможны только 4 – 5 и 29 июля, в остальное время работа будет идти стабильно успешно.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами преимущественно отрицательный: вплоть до 27 июля Козероги будут сталкиваться с разнообразными проблемами и препятствиями в текущей деятельности. Для финансовой деятельности больше подходит вторая половина месяца, с 19 числа: на этот период до конца месяца прогноз положительный. До этой даты успешной окажется работа в промежутки: 1 – 4 и 12 – 14 июля.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 19 июля напряжённые, а затем благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на первую половину месяца благоприятный, кроме промежутка 4 – 5 июля. Материальное положение благополучное, но 4 – 5 и 21 – 23 июля ожидаются затруднения.

В первой декаде у Козерогов-мужчин, кроме 1 – 2 июля, отрицательный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 6 – 7 июля.

У Козерогов-женщин полностью негативный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для выполнения основной работы не подходит промежуток 4 – 5 июля. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами затруднения возникнут 2 – 3 и 6 – 7 июля, а в сфере финансов – в промежуток 6 – 7 июля.

Во второй декаде гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В финансовой деятельности затруднения ожидаются 15 и 18 июля. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 12 – 13 июля.

У Козерогов-женщин прогноз по основной работе практически полностью благоприятный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит период до 19 июля. В финансовой сфере трудности ожидаются 15 – 18 июля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по финансовой сфере и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Для основной работы и взаимодействия с местными партнёрами подходят только 22 – 23 и 27 – 28 июля.

У Козерогов-женщин практически полностью положительный прогноз по основной работе, взаимодействию с местными партнёрами и финансам. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 21 – 26 июля.

Водолей

У Водолеев-мужчин июль в профессиональном плане окажется преимущественно успешным. Хотя напряжённые аспекты ближних планет будут создавать в работе некоторые проблемы, итоги месяца окажутся положительными. Наименее удачным в июле будет сотрудничество с местными деловыми партнёрами: определённые сложности будут в избытке представлены в первой половине месяца, до 17 июля. Затем ситуация улучшится, но всё же 29 – 31 июля лучше избегать участия в переговорах и не принимать важных решений.

В основной работе заметные трудности возникнут 4 – 6 и 14 – 15 июля, на остальное время прогноз преимущественно положительный. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами сложности ожидаются в середине месяца, в промежуток 9 – 15 июля. В остальное время и особенно после 15 числа условия для работы будут благоприятными. Прогноз по финансовой деятельности положительный на весь месяц, только 1 июля возможны какие-то сложности, мешающие принять решение.

Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, но скорей благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, не считая промежутков 13 – 16 и 28 – 31 июля. Материальное положение нестабильное, скорей неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин напряжённый аспект Плутона с Венерой указывает на вмешательство в работу неких посторонних обстоятельств, сил, из-за чего нарушится привычный порядок действий, и Водолеи испытают значительные затруднения. По этой причине гороскоп на весь месяц даёт полностью отрицательный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей. Возможны конфликты на работе с коллегами, руководством. Месяц не подходит для продвижения в карьере. Гораздо лучше прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами: здесь только на 1 – 3 июля прогноз отрицательный, а затем до конца месяца ситуация будет стабильно благоприятной. Также гороскоп даёт очень хороший прогноз по финансовой деятельности Водолеев, но здесь, наоборот, в конце месяца, 30 – 31 июля следует воздержаться от проведения важных операций.

Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами гороскоп характеризует преимущественно негативно. Значительных провалов в этом направлении не ожидается, но возникнет большое количество мелких препятствий, из-за чего никаких серьёзных успехов Водолеи не достигнут.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде июля у Водолеев-мужчин, за исключением 1 числа, полностью положительный прогноз по финансовой деятельности. Для основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходят только 1 и 2 июля, а для взаимодействия с далёкими партнёрами непригодны 1 и 9 – 10 июля.

У Водолеев-женщин тоже полностью благоприятный прогноз по финансам. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 1 – 3 июля. Прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин сохраняется положительный прогноз по сфере финансов. В основной работе затруднения ожидаются 14 – 15 июля, а при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – в промежуток 13 – 16 июля. Для работы с далёкими партнёрами не подходит промежуток 11 – 15 июля.

У Водолеев-женщин положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин благоприятный прогноз по финансам и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе небольшие затруднения могут возникнуть 21 – 22 июля. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не вполне подходит промежуток 29 – 31 июля.

У Водолеев-женщин гороскоп положительно оценивает финансовую деятельность (кроме 30 – 31 июля) и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами остаётся отрицательным.

Рыбы

В июле у Рыб-мужчин гороскоп предсказывает сложности при работе с далёкими деловыми партнёрами. Напряжённые аспекты Урана с Юпитером и Нептуна с Сатурном и Солнцем создадут неблагоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, установления новых контактов, продвижения в исполняемой работе. Уран и Юпитер будут подталкивать к активной деятельности в этом направлении, но результаты будут достигнуты совсем не те, что ожидаются и желательны. Поэтому работу с партнёрами в этом месяце рекомендуется приостановить до лучших времён.

Остальные прогнозы на июль положительные. Лучшим из них можно считать прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. В этом направлении наблюдается меньше всего проблем, и ожидаются наивысшие успехи. 8 июля могут возникнуть неприятности из-за внешних обстоятельств или недоразумений в работе с партнёрами. Но эта ситуация быстро разрешится, и дальше работа будет идти всё лучше.

Прогнозы по основной работе и финансовой деятельности не такие позитивные, но тоже положительные на весь месяц. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное.

У Рыб-женщин значительное воздействие на работу окажут негативные аспекты Меркурия с Сатурном и Юпитером, Сатурна с Нептуном и Юпитера с Марсом. Сильней всего они отразятся на сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности, а также в третьей декаде ухудшат положение дел в основной работе. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами отрицательный на весь месяц: напряжённые аспекты создадут неблагоприятные условия для расширения сферы деловых интересов и продвижения в текущей деятельности. Все важные вопросы лучше перенести на более подходящее время. Финансовую деятельность тоже лучше приостановить, так как гороскоп положительно оценивает только промежутки: 7 – 12 и 17 – 20 июля.

В основной работе все важные дела лучше закончить до 21 июля. Полностью благоприятный прогноз гороскоп даёт только для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Здесь Рыбы будут добиваться стабильно положительных результатов, возможны новые полезные знакомства или актуализация старых, забытых связей.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, но небольшие проблемы могут возникнуть 1, 2 и 11 июля. Материальное положение тоже благополучное, хотя 4 и 11 – 12 июля могут быть некоторые затруднения.

В первой декаде июля у Рыб-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе, финансовой сфере и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами (кроме 8 июля). Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами до 7 июля благоприятный, а далее отрицательный.

У Рыб-женщин положительно оцениваются сотрудничество с местными деловыми партнёрами и основная работа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный.

Во второй декаде у Рыб-мужчин гороскоп даёт благоприятный прогноз для всей деятельности, кроме сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами.

У Рыб-женщин положительно оценивается основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансам преимущественно негативный, а по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами – полностью отрицательный.

В третьей декаде у Рыб-мужчин гороскоп опять же положительно оценивает всю деятельность, кроме сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами.

У Рыб-женщин положительно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами, и отрицательно – вся остальная работа.

Москва, Денис Вербицкий

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