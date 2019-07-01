«У нас всегда через одно место»: в Челябинске перешли на расчеты банковскими картами в электротранспорте

С 1 июля в трамваях и троллейбусах Челябинска перешли на расчеты банковскими картами. «Пассажиры смогут оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами любой платежной системы любого банка, также устройствами с NFC чипом, – сообщили в группе «Челябинский транспорт» в соцсетях. – Стоимость проезда составит 20 рублей при оплате картой (или телефоном) в троллейбусе и 23 рубля в трамвае. Многие, наверное, уже обратили внимание на рекламу, которая появилась на бортах некоторых троллейбусов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это известие вызвало у одних радость: «В Челябинск приходит цивилизация!», у других скпепсис: «Не верю! Завтра как раз 1-е, попробую на 17 или 5 тралике проехать, но, не верю», – писали вчера горожане в соцсетях. «Что будет пассажирам, у которых нет никаких денег кроме банковской карты, а 1-го числа не будет работать аппарат? Или аппарата не будет? Могу ли я рассчитывать в таком случае на бесплатную поездку?»

Сотрудники предприятия заверяли сомневающихся, что сбоев не будет, и предупреждали друг друга: «Следите за тем, чтобы никто не пытался пробить карту с нулевым балансом. Ведь по терминалу она пройдет, а ваша зарплата не прибавится». Возможность пробить карту, на которой средств недостаточно или нет совсем, действительно, есть – это показал опыт автобуса №15, на котором подобную оплату введи еще год назад.

Но кондуктор при всем желании не сможет узнать баланс карты, а у пассажира после «нулевой оплаты» карта попадает в стоп-лист, и второй раз расплатиться, пока не будет погашен первый долг, не удастся. Гораздо сложнее с теми, кто расплачивается с помощью систем ApplePay и GPay: они тоже попадают в стоп-лист, но долг не может самостоятельно списаться после пополнения баланса. Пассажиру нужно сделать это через личный кабинет, но как в него войти никто не знает. Челябинцы, попавшие в подобную ситуацию, рассказывали, что обращались в компанию, обслуживающую автобус №15 и письменно, и по телефону, но ответа так и не получили.

Между тем, сегодня утром директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко лично проверил новую систему платежа: в соцсетях размещены фотографии, как он прикладывает карту к терминалу кондуктора. Правда, фото, как терминал выдает чек, нет.

А челябинцы сообщают, что у них рассчитаться по новой схеме не получилось: «Я сегодня попробовал, и могу сказать одно – НЕ РАБОТАЕТ», – пишут горожане в соцсетях. «Не получилось оплатить телефоном».

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.06.19

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