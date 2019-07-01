В Челябинске пригрозили разорвать контракт на ремонт переходов на площади Революции

Врио главы Челябинска заявила о возможности разорвать контракт с компанией, ремонтирующей подземные переходы в центре города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», замглавы Челябинска по социальным вопросам Сергей Авдеев запутался в отчете о ходе работ по ремонту подземных переходов в районе площади Революции.

Напомним, странные ремонтные работы начались на переходах еще весной. Однако, горожане не раз отмечали, что никаких действий на огороженных участках не производится. Более того, ограждения периодически грозят обрушиться, когда в городе поднимается ветер.

В ходе сегодняшнего аппаратного совещания заместитель главы города Сергей Авдеев заявил, что срок исполнения контракта – 30 сентября. При этом чиновники рассчитывают, что работы будут закончены даже раньше.

Подобный оптимизм зама крайне удивил врио мэра Челябинска Наталью Котову. «У меня есть сомнения, что они могут закончить раньше. Я спускаюсь в переход и сама, но не заметила никаких работ. Может, они и ведутся, но, видимо, они не совпадают с моими переходами», – заявила чиновница.

В ответ Сергей Авдеев признал, что ситуация с ремонтами, действительно, неоднозначная: подрядчик рассказывает о большом количестве скрытых работ, но, возможно, это просто попытка имитировать активные действия.

В итоге Наталья Котова поручила своему заму ежедневно контролировать ремонт. И если заверения подрядчика не соответствуют действительности, готовиться к расторжению контрактов.

Напомним, два года назад пешеходные переходы в районе площади Революции уже ремонтировали. Тогда качество выполнения работ также вызвало множество нареканий горожан.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.07.19

Прокуратура потребовала у властей Челябинска оборудовать площадки для мусора. / В Челябинске не могут найти замену «главному по дорогам». / Счетная палата нашла нарушения в сфере электроэнергетики: высокие тарифы и большие сроки подключения к сетям. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»