«Или пусть ёкают!» Губернаторская кампания на Южном Урале все больше напоминает цирк

Кампания по выборам губернатора Челябинской области все больше напоминает низкопробное цирковое представление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявленный кандидат на пост главы Южного Урала Андрей Аюпов направил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и председателю Законодательного собрания Челябинской области Владимиру Мякушу требование о ликвидации Русской православной церкви. Текст документа он разместил на своих страницах в социальных сетях.

Одной из главных претензий к религиозной организации – пренебрежение клириками буквой «Ё», к коей особое благоговение испытывают последователи «секты буквы Ё», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

«Злостное неупотребление буквы «Ё» религиозной организацией РПЦ (христианство) на территории РФ – России (…), к примеру: употребление слова «сестры» вместо «сёстры», – формирует в умах граждан мозгодробильный текст темноты и мрака безграмотности без применения звёздной Буквы «Ё», без Родовых букв русской азбуки как в написании, так и в своём говорении», – заявляет Аюпов.

По словам кандидата, запреты на употребление буквы «ё», якобы установленные священноначалием и клириками РПЦ, «образуют систематически кривые действия, нарушая общественную безопасность и общественный порядок Национальной Безопасности и Геополитики России».

Аюпов сообщает: помимо буквы «ё», христианство отказывается употреблять еще 12 «русских букв», что «категорически не допустимо для государственного языка – Русского, охраняемого Законом и государством, для укрепления Национальной Безопасности и Геополитики России».

Претендент на губернаторский пост требует, чтобы Законодательное собрание Челябинской области запретило РПЦ и другие религии и ликвидировала их организации «на всей территории РФ – России, начиная с Челябинской области и далее».

Напомним, ранее этот же кандидат требовал от врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера запретить выделение земельных участков под строительство храмов РПЦ.

К слову, стремление сделать Южный Урал законодателем для всей России отличает не только Андрея Аюпова.

Татьяна Якимова мыслит не менее глобально. Так, единственная женщина-кандидат обещает не только установить «абсолютный мораторий на строительство новых вредных для экологии производств и жесткие меры к нарушителям экологического законодательства. Не через год или два, а уже сейчас». Г-жа Якимова в курсе мировых трендов, и вслед за европейскими «левыми» первым пунктом своей программы делает «введение безусловного базового дохода – ежемесячной выплаты без каких-либо условий. Каждому».

Отжигают и другие кандидаты. Так, Александр Лебедев требует у избиркома отменить выборы в собрание депутатов Ленинского района Челябинска. А Алексей Севастьянов приглашает в свою сенаторскую тройку экс-губернатора Михаила Юревича, объявленного в международный розыск. Чем вызывает крайнее недоумение у пресс-службы бизнесмена, назвавшей подобное заявление грубой работой и погоней за хайпом.

«Громкие» заявление, богатые обещания и яркие жесты делают все больше кандидатов в губернаторы Челябинской области. Не заметен на этом поприще разве что глава Южного Урала Алексей Текслер. Возможно, за недостатком времени.

Между тем, под все эти «антраша», совершаемые на провинциальной цирковой арене, жители Челябинска озабочены тем, что город, похоже, теряет последнюю возможность превратиться из заштатной, хотя и большой, деревни в современный мегаполис: второй день telegram-каналы, ссылаясь на авторитетные источники, передают информацию о том, что саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут не в Челябинске, а в Санкт-Петербурге. Официально эту новость, разумеется, никто не подтверждает. Но и не опровергает.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.07.19

В южноуральском муниципалитете ввели карантин по бешенству. / В Челябинской области задержали фуру с 20 тоннами дынь и арбузов из Казахстана. / В Копейске поймали бизнес-леди с тремя тысячами пачек поддельных сигарет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»