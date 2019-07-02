Власти упорно не хотят превратить Челябинск в современный комфортный город (ФОТО)

Власти упорно не хотят превратить Челябинск в современный комфортный город. Это подтверждает ремонт подземных переходов на площади Революции. Когда-то они считались своеобразной достопримечательностью города. Теперь за бюджетный счет их превращают в унылые и опасные подвалы.

Как уже сообщал «Новый День», врио главы Челябинска Наталья Котова заявила о возможности разорвать контракт с компанией, ремонтирующей подземные переходы в центре города: если работы и ведутся, то лично она их не замечает. В ответ замглавы Челябинска по социальным вопросам Сергей Авдеев признал, что ситуация с ремонтами, действительно, неоднозначная: подрядчик рассказывает о большом количестве скрытых работ, но, возможно, это просто попытка имитировать активные действия. Котова поручила Авдееву контролировать ход работ ежедневно. Первую инспекцию провели сегодня.

И тут выяснилось, что за 8 млн рублей, выделенных из бюджета города, подрядчик должен всего лишь отремонтировать лестницы, привести в порядок стены спусков и установить перила.

Со стен отодрали мраморные плиты. Представители подрядчика утверждают, что они пришли в полную негодность и их вывезли на свалку. А стены покрасили серой краской. Исполнители контракта утверждают, что во-первых, тамк требовало техзадание, во-вторых, это красиво. На самом деле оштукатуренные стены унылы, зато их можно будет перекрашивать чуть ли не ежегодно – удобный вариант для освоения бюджета.

Кстати, контракт предусматривает и замену пандусов. Сегодня они выглядят так:

По такому пандусу на инвалидной коляске не спустится даже акробат: из-за слишком крутого наклона коляска разовьет слишком большую скорость, а потом врежется в стену перехода. По уму конструкцию пандуса нужно существенно изменить. Вряд ли это будет сделано.

На сегодняшний день ни один из лестничных маршей не готов. Подрядчик кивает на поставщиков плит для ступеней: дескать, задерживают поставку – гранит привезут только через месяц. А в дождь работы и вовсе останавливают, при этом стройматериалы мокнут на улице.

Впрочем, и после завершения ремонта (работа должна быть сделана к 31 августа) горожанам и гостям города вряд ли захочется спускаться в переход, унылые обновленные стены лестниц будут плавно перетекать в грязные, облупленные стены тоннелей, обрамленные обваливающимися потолками, ржавыми конструкциями и выщербленной плиткой на полу. Плюс ларьки из 90-х.

Все это ремонтировать не будут

По уму, подземные переходы вообще нужно закрыть, а тоннели отдать под велопарковки – так поступают в продвинутых городах. Но Челябинск к ним не относится. Поэтому горожане по-прежнему будут спускаться в переходы, рискуя сломать ноги, руки, шею, а то и получить удар током – проводку заливает при каждом дожде, так как ливневая канализация на главном проспекте города тоже толком не работает.

Кому-то ведь пришло в голову обить ступени железом: теперь тут можно разбиться не только зимой, но и летом

Челябинск, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 02.07.19

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