«Красное & Белое» вывели в оффшоры

Владелец сети «Красное & Белое» Сергей Студенников сделал выводы из декабрьских «приключений» и переоформил основные активы на компанию, зарегистрированную на Кипре.

Как уже сообщал «Новый День», 26 декабря 2018 года сотрудники ФСБ объявились в офисе алкогольной сети в Челябинске, одновременно начались «оперативные действия» на складах компании, причем не только в Челябинске, но и в других городах, включая Москву. Оперативники изымали бумаги и допрашивали сотрудников. Позднее появилась информация, что причиной «следственных действий» стали подозрения в торговле контрафактом и долги по налогам. А в январе стало известно об объединении торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» («КБ»), причем Студенникову в этом альянсе отдавали всего 49%.

И вот на прошлой неделе основные операционные компании сети «КБ» перешли под контроль Amelior Investments Limited, зарегистрированной на Кипре в марте 2019-го все тем же Студенниковым. То есть, де-юре они сменили владельца, но де-факто по-прежнему принадлежат создателю.

Кипрское покровительство в числе прочего получили челябинские ООО «Абсолют» (именно к нему были выдвинуты претензии налоговой, ставшие поводом для «оперативных действий»), ООО «Лабиринт-Урал», ООО «Лабиринт» и так далее – всего Студенников регистрировал в Челябинске около 30 компаний и еще несколько в других городах региона.

Официально перевод бизнеса в оффшоры объясняют необходимостью заключить сложное акционерное соглашение – сделать это для российских бизнесменов проще в правовом поле другой страны.

«Красное & Белое» продолжит платить налоги на уровне российских активов в обычном порядке, но получит возможность уменьшить налоговую нагрузку в случае распределения дивидендов, поясняют эксперты.

Юристы же утоняют: «Создание зарубежного холдинга не сможет уменьшить налоговое бремя или же защитить от претензий со стороны налоговых или правоохранительных органов, подобных тем, с которыми столкнулась компания в конце прошлого года», – цитирует РБК управляющего партнера адвокатского бюро «А2» Михаила Александрова, подчеркивающего: бизнес компании – магазины, товары, счета, сотрудники – по прежнему находится в России.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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