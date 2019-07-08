В Верхнем Уфалее избрали меру пресечения горожанам, подозреваемым в избиении азербайджанской семьи

В Верхнем Уфалее избрали меру пресечения трем горожанам, подозреваемым в избиении азербайджанской семьи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на прошлой неделе.

Сначала представители местной казачьей общины «Хутор Волчья гора» избили сына азербайджанского предпринимателя (поводом послужил небольшой конфликт, случившийся еще зимой).

Брат избитого и отец со своим другом отправились к атаману официальной казачьей общины «поговорить». Но разговора не вышло, так как, по словам пострадавших, на них налетели пара десятков молодчиков, начали их жесткого избивать, а потом открыли стрельбу.

Азербайджанцы утверждают, что представители полиции, прибывшие в разгар драки, не разнимали дерущихся, а снимали все на телефоны. Действительно, на месте никого не задержали.

Позже были задержаны ветеран боевых действий Иван Спиридонов, боец смешанных единоборств Сергей Калинин и его брат Родион Калинин. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Городской суд отправил Спиридонова и Сергея Калинина под домашний арест, Родиона Калинина – под подписку о невыезде.

Правоохранительные органы и городские власти настаивают на том, что конфликт произошел на бытовой почве.

При этом у горожан есть претензии к обеим сторонам: одни, по словам уфалейцев, ведут себя слишком агрессивно, другие – нагло. При этом атаман официальной казачьей общины Игорь Цыганов утверждает, что участники драки к реестровым казакам отношения не имеют.

Напомним, 7 лет назад в городе уже происходил массовый конфликт между представителями южных и славянских народностей: 7 октября 2012 года в бар «Бульвар» в центре города ворвалась толпа мужчин с палками и битами и начала избивать молодых людей, отмечавших какое-то торжественное событие. Согласно официальным данным городской полиции, зачинщиками конфликта стали 12 человек, среди которых были азербайджанцы. В результате побоища пострадали 7 человек, один из них доставлен в больницу, остальные получили травмы разной степени тяжести и от госпитализации отказались. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 части 2 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия»). Тогда тоже выдвигалась версия конфликта на бытовой почве. Однако через неделю местная молодежь устроила «марш возмущенных», организовав массовое шествие к дому тогдашнего градоначальника Павла Казакова и потребовав навести в городе порядок.

Усмирять конфликт пришлось областному ОМОНу, а после в городе провели проверки миграционного законодательства, в ходе которых выявили массу нарушений и нарушителей.

Через 2 года после этих событий в Верхнем Уфалей появилась казачья станица, хотя до тех пор никаких казаков в городе не было. В общину вошли бывшие сотрудники полиции, охранных структур и спортсмены. Община содержится на бюджетные деньги и позиционируется как помощники полиции.

Община «Хутор Волчья гора» появилась чуть позже. После случившегося «официальные» казаки всячески подчеркивают, что никакого отношения к подозреваемым не имеют.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 08.07.19

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