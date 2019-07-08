Россия собирается установить рекорд по ввозу пальмового масла

За последние 10 лет Россия увеличила ввоз пальмового масла почти в 2 раза. В текущем сезоне в страну ввезут более 1 млн тонн «пальмы» – это рекордный объем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рост закупок стимулировали изменения технического регулирования производства пищевой продукции. В результате, практически все, кто мог заместить подсолнечное масло в своих рецептурах «пальмой», сделали это.

В текущем сельхозгоду ввоз уже опережает прошлогодние показатели на 25%: с сентября 2018 года по апрель 2019-го в Россию поступило 772 тысячи тонн пальмового масла. По итогам сезона общий объем импорта чистой «пальмы» может составить 1,1 млн т плюс до 100 тыс тонн пальмоядрового масла.

Сегодня Россия находится на девятом месте в мире по закупке пальмового масла. Объем потребления на душу населения составляет 5,3-5,5 кг в год – в первую очередь, за счет кондитерских изделий, продукции быстрого приготовления, а также молокосодержащих продуктов и хлебобулочных изделий.

В соответствии с ГОСТ «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства», в ирисе может содержаться до 3% пальмового масла и/или его производных, в пастах – до 35%, в сахарном печенье – от 2% до 30%, в затяжном печенье – от 3% до 28%, в крекерах – 5% и более. Значительно большая доля «пальмы» поступает в кондитерскую промышленность в виде готовой продукции масложировой отрасли – промышленных маргаринов с процентом жирности 80% и жиров различного назначения, включая начиночные, отмечает «АгроИнвестор».

Главная причина увеличения импорта «пальмы» – в ее низкой цене, говорят эксперты. Так, за прошедшие полгода подсолнечное масло подорожало почти на 6%, а пальмовое подешевело на 9%. В результате в июне стоимость тонны подсолнечного в Европе оказалась на 150 долларов дороже тонны «пальмы».

Однако в России пальмовое масло по цене не имеет особого преимущества перед подсолнечным, ведь страна является главным производителем и экспортером последнего. Поэтому склонность российских производителей к «пальме» объясняют в первую очередь его консистенцией. Напомним, в январе прошлого года в России вступили в силу поправки к техническому регламенту на масложировую продукцию, согласно которым доля трансизомеров жирных кислот была ограничена 2%. Большое их количество содержится в гидрогенизированном (отвержденном) подсолнечном масле, которое используется для производства маргаринов и спецжиров. А пальмовое масло в натуральном виде уже полутвердое, поэтому производители маргаринов и спецжиров вместо подсолнечного и стали приобретать «пальму».

Еще один фактор: пальмовое масло удешевляет себестоимость конченой продукции: если применять его в качестве замены, например, молочных жиров, то можно сэкономить порядка 20%.

При этом российский потребитель относится к пальмовому маслу в основном отрицательно. Использование «пальмы» глобально негативно влияет на потребление россиянами такого вида продуктов, как сыр, отмечают эксперты. «Пальма» влияет на его качество, вкус, консистенцию, структуру. Когда потребитель покупает такой продукт, он понимает, что это не сыр, и это отталкивает его от дальнейшего потребления, говорят специалисты.

Но более всего пальмовое масло используют в кондитерской промышленности, при этом производители не спешат честно указывать на этикетке его присутствие в продукте, маскируя под «растительным маслом» или более замысловатыми словосочетаниями. , мы выйдем на новый уровень развития пищепрома».

Кондитерская промышленность во всем мире активно работает с тропическими маслами, и прежде всего с пальмовым, напоминает исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности («Асконд») Вячеслав Лашманкин. Причинами для этого являются его характеристики, совокупность которых делает продукт уникальным среди растительных масел. Так, по словам эксперта, в «пальме» практически нет холестерина, а наличие фитостеринов и высокий уровень каротиноидов и витамина Е способствуют снижению этого показателя. Высокий уровень олеиновой кислоты в пальмовом масле оказывают аналогичное оливковому воздействие на сывороточный холестерин и липопротеидные профили. Также оно не имеет трансизомеров (естественный природный жир, имеющий полутвердую структуру и не нуждающийся в гидрогенизации). Кроме того, у «пальмы» от природы нейтральный вкус и запах, что позволяет кондитерам при производстве начинок для конфет создавать многослойные вкусы и ароматы. Поэтому в кондитерской промышленности пальмовое масло применяется как технологически необходимый компонент, подчеркивает Лашманкин.

Именно твердое тропическое сырье придает форму традиционным кондитерским и хлебопекарным изделиям. «Без него конфета растечется, а вафля рассыплется», – говорит он.

Есть и другая точка зрения: ряд экспертов полагают, что некоторые производители используют техническое пальмовое масло при производстве пищевой продукции. Но довести дело до суда очень сложно, так как выявить это масло в продуктах весьма непросто.

В целом, пальмовое масло богато насыщенными жирами, которые частично остаются в организме, оседая на сосудах и приводя к формированию атеросклеротических бляшек. Постоянное потребление их в пищу может спровоцировать развитие сердечно – сосудистых заболеваний. Противники пальмового масла обычно оперируют главным аргументом против этой добавки – его тугоплавкостью. В обычном виде пальмовое масло представляет собой твердую субстанцию, напоминающую сливочное масло. Это значит, что на переработку человеческий организм потратит очень много энергии, но не сможет переварить его целиком. Побочные продукты остаются в организме в виде шлаков и вызывают повышение уровня холестерина и ухудшают проходимость сосудов.

Исследования, проведенные с участием детей (проверялись молочные смеси, содержащие пальмовое масло, как основной источник пальмитиновой кислоты), показали, что полезные свойства пальмового масла для детей минимальны. Пальмитиновая кислота, смешиваясь в кишечнике с кальцием, образует нерастворимые соединения, которые выводятся из организма малыша, таким образом, ребенок начинает испытывать не только дефицит жиров, но и дефицит кальция, крайне необходимого для роста и развития. Ученые доказали, что смеси с пальмовым маслом ухудшают минерализацию костей, вызывают вздутие живота, появление отрыжки и колик. Есть предположение, что просроченное пальмовое масло после окисления и попадания в организм становится сильнейшим канцерогеном, провоцирующим развитие раковых заболеваний. Употребление продуктов с пальмовым маслом в больших количествах может привести к ожирению.

Москва, Игорь Юров

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