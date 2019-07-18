Госдума рассмотрит отмену налоговых льгот для пальмового масла

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла. По мнению людей, это снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью. Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим – 20%», – цитирует ТАСС Володина.

Как писал «Новый День», за последние 10 лет Россия увеличила ввоз пальмового масла почти в 2 раза. В текущем сезоне в страну ввезут более 1 млн тонн «пальмы» – это рекордный объем. Рост закупок стимулировали изменения технического регулирования производства пищевой продукции. В результате, практически все, кто мог заместить подсолнечное масло в своих рецептурах «пальмой», сделали это.

В текущем сельхозгоду ввоз уже опережает прошлогодние показатели на 25%: с сентября 2018 года по апрель 2019-го в Россию поступило 772 тысячи тонн пальмового масла. По итогам сезона общий объем импорта чистой «пальмы» может составить 1,1 млн т плюс до 100 тыс тонн пальмоядрового масла.

Сегодня Россия находится на девятом месте в мире по закупке пальмового масла. Объем потребления на душу населения составляет 5,3-5,5 кг в год – в первую очередь, за счет кондитерских изделий, продукции быстрого приготовления, а также молокосодержащих продуктов и хлебобулочных изделий.

Москва, Иван Гридин

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