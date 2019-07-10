Урал зальет, Крым засушит: синоптики рассказали о погоде на август

Гидрометцентр России предоставил предварительный прогноз на август: погода последнего месяца лета во многих территориях будет отличаться от средних многолетних значений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в южной половине европейской части страны южнее Москвы, Нижнего Новгорода и Казани температура воздуха ожидается ниже нормы на один градус. В Крыму – около нормы.

Напомним, для Москвы среднемесячная температура августа составляет 16,5 градуса, для Воронежа и Самары – около 19 градусов, для Севастополя – 21, 8 градуса, для Ялты – 22.

На азиатской территории страны небольшие отрицательные аномалии возможны на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве. Жарче, чем обычно, по предположению синоптиков, будет в Магаданской и Амурской областях, на большей части Хабаровского края, на востоке Якутии и на севере Урала.

На юге Урала ожидаются обильные осадки. Заливать может так же юг Якутии, центральные районы Красноярского края, прикаспийские территории, юг Приволжского округа, Псковскую, Новгородскую, Ленинградскую области.

А вот в Мурманской области, наоборот, ожидается дефицит осадков, сообщает «Российская газета». Аналогичная ситуация прогнозируется в Бурятии, на большей части Хабаровского края, на севере Якутии, в Магаданской области, на Чукотке, на юго-западе Центрального федерального и в Крыму.

Напомним, накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на европейской части России в целом и вторая половина июля, и август будут существенно теплее, чем первая половина текущего месяца.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 10.07.19

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