Южноуралец зарезал жену-воспитателя на глазах собственных детей

В Челябинской области муж жестоко убил жену на глазах у детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в понедельник, 8 июля, в поселке Кумысный Троицкого района.

Женщина возвращалась из детского сада, где работала воспитателем. В подъезде ее встретил нетрезвый муж. Отметим, что к этому времени супруги жили врозь и готовились официально оформить развод.

Южноуралец бросился на женщину и несколько раз ударил её ножом. Причем, по словам очевидцев, расправу видели дети не ладивших супругов.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, за месяц до трагедии супруга уже жаловалась на неадекватность мужа. В полиции даже возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством или причинения тяжкого телесного вреда.

У погибшей женщины осталось трое детей: 17-летняя дочь-инвалид, 10-летний сын и 5-летняя дочка. Сейчас они живут у бабушки.

Сегодня, 10 июля, Троицкий районный суд избрал для южноуральца меру пресечения в виде заключения под стражу. Он признал свою вину, но говорит, что не помнит, как убивал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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