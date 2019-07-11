Магнитогорцы потребовали наказать мужа, доведшего жену до инвалидности

В интернете начали сбор подписей под требованием привлечь к ответственности магнитогорца, сделавшего жену инвалидом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», петиция с требованием привлечь южноуральца к ответственности появилась на портале Change.org вчера, 10 июля, на следующий день после похорон жительницы Магнитогорска, пострадавшей от рук супруга.

История 26-летней Дарьи стала известна весной нынешнего года, когда ее муж попросил у пользователей соцсетей помочь в лечении жены. Мужчина честно признался, что сам виноват в её состоянии: два года назад, будучи пьян, он ударил молодую женщину. В результате полученной черепно-мозговой травмы у Дарьи развилась лобная эпилепсия.

В апреле своей историей женщина поделилась в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на федеральном телеканале. После этого её положили на лечение в московскую клинику, но лучше женщине не становилось. Она вернулась в Магнитогорск.

3 июля ей стало хуже. Женщину госпитализировали в реанимацию. 6 июля она умерла. При этом мать Дарьи рассказала, что супруг довольно равнодушно относился к страданиям жены, у которой еще не так давно просил прощения на глазах у телезрителей.

После похорон в сети появилась петиция. «У Дарьи остались две маленькие дочери, остались с аннигилятором-отцом, который свел молодую, красивую женщину в могилу. Он не наказан! – пишет автор документа. – Человек, покалечивший ее, публично признал свою вину в нанесении таких страшных травм и последствий. Он остается с дочками, пресса смакует обстоятельства, родственники морально ослаблены, но самое ужасное, что органы МВД, СК, опека – бездействуют. В зарубежной практике таких мужей называют аннигиляторами семьи – то есть уничтожителями, мы считаем, что дети остаются в опасности с таким отцом».

При всем ужасе произошедшего, «никакой реакции ни органов МВД (а ведь здесь налицо статья нечастного обвинения, поскольку от побоев последовали инвалидность и смерть потерпевшей), ни реакции правозащитников», возмущается автор петиции. Между тем, супруг «продолжает пользоваться картой помощи умершей, по информации СМИ, продолжает красоваться на фото и перед журналистами. Но самое главное: с этим человеком остаются дети – две маленькие девочки. В передаче «Пусть говорят» подробно изложена трагедия: побои он наносил Даше регулярно и на глазах детей», – гласит документ.

В завершение петиции её автор требует возбудить в отношении мужа погибшей уголовное дело и изъять у него детей.

Документ адресов министерству внутренних дел, уполномоченным по правам человека и по правам ребенка, генеральной прокуратуре России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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