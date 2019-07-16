Над Россией взойдет кровавая Луна

Жители России смогут сегодня понаблюдать за космическим шоу: частным лунным затмением и мини-парадом планет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в 21:43 по московскому времени Луна начнет заходить в тень Земли (полутеневое затмение плохо различимо невооруженным глазом, особенно при малых фазах, но по мере приближения к краю земной тени, потемнение становится все более заметным, отмечают специалисты).

Процесс прохождения по сегменту (полутени) займет около 5 с половиной часов. «Луна пройдёт через южную часть земной тени и погрузится в нее на чуть больше половины своего диска (0,66 в 00:31 мск), – рассказали в Московском планетарии. – Продолжительность теневого затмения составит 1 час 58 минут (с 23:02 мск до 02:00 мск) и будет наблюдаться практически на всей территории России. Во время затмения Луна будет находиться над южным горизонтом в созвездии Стрелец. Недалеко от Луны будет располагаться планета Сатурн, а правее (западнее) – яркий Юпитер.

В 03:17 мск Луна полностью выйдет из земной полутени. Это будет конец затмения: ночное светило снова засияет в полную силу».

Некоторые фазы частного затмения Луны будут видны на большей части Европы, большей части Азии, Австралии, Африки, юго-востоке Северной Америки, в Южной Америке, Тихом океане, Атлантике, Индийском океане, Антарктиде.

В России данное частное лунное затмение можно будет наблюдать практически на всей территории, кроме северных и удаленных восточных районов. Условия для наблюдения затмения лучше в южных широтах, так как летом полная Луна поднимается невысоко над горизонтом. Будет хорошо видно в Европейской части России (кроме ее севера), где затмение произойдет около полуночи. Начальные фазы затмения будут также видны в юго-западной Сибири – уже под утро, на заходе Луны. В большинстве зоны видимости на территории России Луна будет располагаться низко над южным горизонтом.

Наилучшими условия наблюдений прогнозируются в Крыму и на северном Кавказе, где высота Луны над горизонтом достигнет 20°, а летние погодные условия с большой вероятностью будут благоприятствовать созерцанию.

Зрелище должно быть впечатляющим: естественный спутник Земли окрасится в малиново-красный цвет. В следующий раз «кровавую Луну» на всей территории России можно будет наблюдать осенью 2025 года.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.07.19

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