Без руля и ветрил: выборы в Челябинске превратились в хаос

Выборы в райсоветы Челябинска перессорили городские группы влияния.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смена областного руководства обнулила договоренности по разделу округов между группами влияния Челябинска. Борьба за мандаты депутатов районных советов превратилась в войну всех против всех, в которой ничего не значит партийная принадлежность.

Администрация губернатора не спешит вмешиваться в челябинскую «заварушку», сосредоточившись на губернаторской кампании. Между тем, градус противостояния растет. В ход идут подзабытые приемы «черного» пиара, скандалы, разоблачения, а иногда доходит и до рукоприкладства.

Первым мятеж поднял Илья Мительман. Напомним, ранее в местной политтусовке уверенно говорили, что по результатам расторговок, прошедших при мэре Челябинска Евгении Тефтелеве, на избирательные округа Курчатовского района планировали завести людей депутата Госдумы Андрея Барышева. Это было своеобразной компенсацией за уступки, которые он обещал сделать своему коллеге, депутату Госдумы Владимиру Бурматову, «поделившись» с ним мандатами Металлургического райсовета.

Это категорически не устраивало вице-спикера Челябинской городской думы Илью Мительмана: обеспокоенный слухами о планах не пустить его в следующий состав гордумы, предприниматель пошел на открытый конфликт с властями и партийным руководством, требуя гарантий своего прохождения в городской парламент. А это можно гарантировать только в случае, если в райсовет пройдет достаточное число депутатов, за которыми стоит Мительман.

Естественно, после смены губернатора и последовавшей за этим отставки Евгения Тефтелева, на тот момент продолжавшего курировать челябинские выборы уже в статусе вице-губернатора, все договоренности обнулились. Этим и воспользовался Илья Мительман, выставив своих людей по округам «барышевских». При этом, не ограничиваясь «своим» Курчатовским районом, он двинул протеже на несколько округов в вотчине Барышева – Металлургическом районе. И пока в этой борьбе удача явно не на стороне последнего.

На ЧМЗ вообще неспокойно. Здесь столкнулись интересы продвигаемых Владимиром Бурматовым выходцев из МГЕР и «старой гвардии» «партии власти». Однако, если при Дубровском госдеп был практически уверен в своей победе, то теперь он ощутимо потеряло в аппаратном весе и даже был отодвинут от контроля за выборами в Челябинске.

Еще одной точкой напряжения стал Калининский район. Издавна бывший вотчиной «советской группы», в которую эксперты включают депутатов гордумы Виталия Рыльских и Сергея Овчинников. На сей раз территория приглянулась депутату Законодательного собрания Челябинской области Николаю Янову. Оказавшись в прошлом году в центре скандала с якобы принадлежащей ему фирмой в Чехии, парламентарий решил подыскать себе более тихое место и уйти из ЗСО в гордуму. К тому же, по замечаниям некоторых экспертов, свою партию пытается разыграть здесь глава района Сергей Колесник.

А у «советских» формируется неприятный бэкграунд благодаря связям с директором ООО «ОГТ» Дмитрием Холодом и экс-директором МКУ «Городская среда» Сергеем Шумаковым. И к тому, и к другому есть вопросы у силовиков.

Наконец, очень интересно развиваются события в Ленинском районе, бывшем ранее под контролем председателя городской думы Станислава Мошарова. Мало того, что в его округе зарегистрировался общественник-скандалист Александр Лебедев, за спиной которого кто-то из политтусовки видит регионального лидера «единороссов» Владимира Мякуша, а кто-то – все ту же «советскую группу». Здесь высадился целый десант из представителей «Партии пенсионеров» (13 руководителей медицинских учреждений и врачей). Здесь же планируют развернуть активную кампанию «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ.

Наиболее спокойная обстановка сохраняется в Тракторозаводском районе. Похоже, здесь никто не намерен нарушать монополию на власть Бориса Видгофа, входящего в близкий круг врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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