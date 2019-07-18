Южноуральскому экс-замминистра экономического развития продлили срок домашнего ареста

Челябинский областной суд, рассмотрев материал досудебного производства в отношении Антона Бахаева, продлил ему срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как уже сообщал «Новый День», чиновник, курировавший подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, был задержан 19 июля прошлого года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске осенью минувшего года. Речь идет об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей.

3 августа губернатор Челябинской области Борис Дубровский уволил Антона Бахаева с поста первого заместителя министра экономического развития региона «в связи с утратой доверия». 14 сентября Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения для бывшего чиновника с содержания под стражей на домашний арест. В конце июня 2019 года заявлялось, что расследование уголовного дела вышло на финишную прямую, а обвинение переквалифицировав на более жесткое: Антон Бахаев теперь обвиняется в получении взятки, Сегодня суд продлил ему срок домашнего ареста до 19 октября 2019 с сохранением ранее установленных запретов. Вердикт может быть обжалован.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.07.19

Связисты запустили «умную» систему учета коммунальных ресурсов. / Челябинец разбился у одного из карьеров. / Семья южноуральцев попала под обстрел. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»