Южноуральскому экс-замминистру экономического развития ужесточили обвинение

Расследование уголовного дела бывшего первого заместителя министерства экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и его подельников вышло на финишную прямую.

Как передает корреспондент «Новый День», расследование уголовного дела бывшего первого заместителя министерства экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, одной из его бывших подчиненных, экс-директора агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольги Алейниковой и директора компании «Элефант» Михаила Смирнова продлено до 19 июля нынешнего года.

По данным источника агентства в силовых структурах, расследование дела вышло на финишную прямую. Однако, на заключительной стадии следователи приготовили для двух из трех фигурантов весьма неприятный сюрприз, переквалифицировав обвинение на более жесткие статьи: Антон Бахаев теперь обвиняется в получении взятки, а Михаил Смирнов – в даче взятки.

Напомним, чиновник, курировавший подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, был задержан 19 июля прошлого года сотрудниками УФСБ России по Челябинской области по подозрению в многомиллионном мошенничестве в ходе подготовки российско-казахстанского форума, прошедшего в Челябинске осенью минувшего года. Речь идет об ущербе бюджету в 3,8 миллиона рублей.

3 августа губернатор Челябинской области Борис Дубровский уволил Антона Бахаева с поста первого заместителя министра экономического развития региона «в связи с утратой доверия». 14 сентября Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения для бывшего чиновника с содержания под стражей на домашний арест.

Другой фигурант уголовного дела, директор рекламного агентства «Элефант» Михаил Смирнов первоначально обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (якобы, именно через его фирму прогонялись украденные с российско-казахстанского форума деньги).

Отметим, что Михаил Смирнов за все время следствия своей вины так и не признал. Антон Бахаев вину признал частично. Ольга Алейникова полностью признала свою вину и пошла на сотрудничество со следствием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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