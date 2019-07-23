Работы нет, медицины нет, дорог нет: в Нязепетровске и Уфалее ждут Алексея Текслера

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня инспектирует северную часть региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Нязепетровск и Уфалей считаются самыми депрессивными территориями области: работать там практически негде.

В Верхнем Уфалее, которому придали статус ТОСЭР, но развития не только опережающего, но вообще никакого не наблюдается, надеются, что Текслер решит хотя бы вопросы с медициной и с вечно рвущимися водоводами.

Кстати, накануне приезда врио губернатора, в Центральном районе Уфалея отключили горячую воду: опрессовка уже была, а тут внезапно решили заняться котельной. «Пока до 9 августа, а там – как пойдет», – говорят уфалейцы, привыкшие к тому, что воду могут отключить и на все лето. Медицину они уже не обсуждают – ее в городе нет.

Врачи, даже если и приезжают, в Уфалее не задерживаются: уезжают даже в Нязепетровск, где им дают жилье.

Но и там медициной не довольны: «Больница вообще по-моему к планете Земля давно не относится. Отец с пневмонией лежит, сегодня даже обхода не было», – пишут назяпетровцы в соцсетях, обсуждая визит Текслера. Зато кинулись делать дороги: «В мае приезжала, на площади ямки латали, сегодня еду, смотрю: снова эти ямки засыпают».

«Конечно, успеть до приезда залатать дороги – это хорошо, но, уважаемый мэр, вроде как ремонт планировался дорожными картами, которые подразумевают вырезание старого асфальта фрезой, что и начали вроде изначально делать подрядчики. Например, по ул.Свердлова вырезали штук 6-7, но потом забыли, забили и катанули асфальт так. Ну, так сам-то вопрос: принимать и оплачивать работы как будете?»

«Искать инвесторов для разработки тех полезных ископаемых, которые есть на территории района, что даст в случае реализации неплохой мультипликационный эффект, – ставят перед руководством области задачи нязепетровцы. – Глобально решить вопрос с транспортной доступностью: довести до ума региональные дороги на Челябинск, Екатеринбург; может, попытатся вернуть пригородное жд сообщение – хотя бы в сторону Дружинино (чтобы рельсы продуманные люди не разобрали). Решить вопрос с главным недостроем города – ФОКом, искать инвесторов для кранового завода…»

Отметим, что в программе визитов общение с населением не предусмотрено. О том, какие вопросы планируется обсуждать с чиновниками, можно судить по составу инспектирующей команды: с Текслером едут начальник главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов, врио министра экономического развития Иван Куцевляк, врио министра здравоохранения Сергей Приколотин и врио министра образования Александр Кузнецов.

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