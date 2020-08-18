Губернатор Текслер официально заявил об открытии в Верхнем Уфалее новых производств

Губернатор Алексей Текслер официально заявил о создании в Верхнем Уфалее двух новых производств. Обещанное число рабочих мест – более тысячи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Уфалей является одним из самых проблемных моногородов Челябинской области. В 1934 году здесь появилось первое в СССР никелевое производство. К концу советского периода в городе работали 5 заводов (один из них металлургический, два машиностроительных, один оборонный), а также предприятия добывающей сферы и деревообработки. Население достигало 65 тысяч человек.

Сейчас – менее 27 тысяч, и местные жители утверждают, что это лишь число не снявшихся с регистрационного учета – количество реально живущих в городе гораздо меньше. От градообразующих предприятий практически ничего не осталось: оборонное предприятие АО «Уралэлемент» «ужалось» с 3 тысяч до 600 работающих, УЗММ раскололся на два производства, на каждом из которых работает по 200 – 300 человек, численность сотрудников завода «Дормаш» тоже сократилась до пары-тройки сотен. Заводы «Металлист» и «Уфалейникель» (где в лучшие годы работали около 5 тысяч человек) разорили и закрыли совсем. На территории последнего и собираются развернуть новые производства.

Привести инвесторов на эту площадку губернатор Текслер обещает более года. Последнее оптимистичное заявление он делал в декабре 2019 года, правда, подробности не разглашал.

И только сегодня, во время визита в Уфалей, озвучил эти планы. Одним из предприятий должен стать Цинковый электролизный завод: производительность предприятия составит 120 тысяч тонн металлического цинка в год. «Это позволит ему стать вторым в России по мощности производства цинка, – заявляют в правительстве региона. – На заводе будет создано 820 рабочих мест. Средний уровень зарплаты – более 56 тысяч рублей. За 20 лет работы предприятия общий объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней превысит 20 млрд рублей».

ООО «Полимет Инжиниринг» (создано в феврале 2020 года, уставной капитал 50 млн рублей, учредитель – кипрская компания с ограниченной ответственностью «Отиниа Лимитед») обещает инвестировать в проект более 21,4 млрд рублей.

Второе предприятие займется производством мелющих шаров для мельниц горно-обогатительных предприятий. ООО «Формат-ЕК» (в базе ЕГРЮЛ/ЕГРИП есть только одна компания с таким названием. Зарегистрирована в Екатеринбурге. Учредитель – физическое лицо, уставной капитал 20 тысяч рублей, основной вид деятельности – оптовая торговля металлами и металлическими рудами) собирается инвестировать в проект более 5 млрд рублей.

Перспективы не менее радужные: «Завод сможет ежегодно выпускать 246 тысяч тонн мелющих шаров. На производстве планируется смонтировать 6 технологических линий для выпуска шаров различного диаметра от 30 до 140 мм. Новое шаропрокатное производство позволит создать в Верхнем Уфалее 240 рабочих мест со средней заработной платой – 55 тысяч рублей. Общий объем налоговых отчислений составит около 6 млрд рублей, – утверждают в правительстве Челябинской области. – Завершить строительство и начать пусконаладочные работы на предприятиях планируется в середине 2022 года.

Благодаря применению наилучших современных технологий воздействие производств на окружающую природную среду будет минимизировано. К примеру, установка новых систем газоочистки позволит снизить объём выбросов металлургического производства в атмосферу более чем в тысячу раз по сравнению с прежним производством «Уфалейникеля».

Подробности проектов общественности представят в рамках проведения обязательной процедуры общественных обсуждений. По их итогам проектная документация будет направлена на Государственную экологическую и Градостроительную экспертизы».

Напомним, год назад губернатор Текслер объяснил нежелание инвесторов заходить на такие площадки как Верхний Уфалей практически полностью разрушенной инфраструктурой. И заявил, что поручил заняться восстановлением медицины первому вице-губернатору Ирине Гехт, которая с ноября 2012 года по сентябрь 2014 усиленно оптимизировала южноуральскую медицину. Однако обратный процесс идет гораздо медленнее. В том же Верхнем Уфалее за прошедший год в плане медицины мало что изменилось. Текслер прокомментировал ситуацию так: «Работы идут».

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 18.08.20

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