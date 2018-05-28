Территория опережающего развития: Верхний Уфалей все глубже погружается в депрессию

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Верхний Уфалей все глубже погружается в депрессию: количество рабочих мест неуклонно сокращается, новых производств и в обозримой перспективе не предвидится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 лет назад – в конце 80-х годов прошлого века – население города достигало 65 тысяч человек. В городе работали 5 заводов (один из них металлургический, два машиностроительных, один оборонный), а также предприятия добывающей сферы и деревообработки.

На сегодняшний день население сократилось до 25 тысяч: и это, как утверждают уфалейцы, лишь число не снявшихся с регистрационного учета – число реально живущих в городе гораздо меньше. От градообразующих предприятий практически ничего не осталось. Первым по удар попал Завод металлургического машиностроения – старейшее предприятие. По сути, и сам Верхний Уфалей начался во второй половине XVIII века с небольшого поселка при чугуноплавильном и железоделательном заводе Мосоловых. Через 200 лет – в 60 -70-е годы ХХ века – завод перепрофилировали из металлургического в машиностроительный, а еще через полвека развалили: в ходе долгих споров собственников предприятие разделилось на два – Литейный цех, где работает около 300 человек, и Завод металлоизделий со штатом около 250 сотрудников.

Вторым пал завод «Металлист» – его просто закрыли.

Третьей жертвой нового экономического времени стал «Уфалейникель». Первенец никелевой промышленности СССР за последние 25 лет неоднократно переходил в из руки в руки, причем каждому новому хозяину предприятие доставалось в весьма плачевном состоянии – всякий раз спасть его приходилось государству, но самим уафлейцам завод казался образцом стабильности. Платили там больше, чем в любом другом месте, а управленцы даже среднего звена ( не говоря уже о топ-менеджменте) имели баснословные для города зарплаты.

Раньше при восточных ветрах «Уфалейникель» травил город выбросами. Теперь воздух в Уфалее чист, но этому мало кто рад.

Но, похоже, государству надоело возиться с предприятием, сильно зависящим от конъюнктуры мирового рынка, и завод, численность сотрудников которого в лучшие годы достигала 5 тысяч человек, закрыли – совсем.

Тем временем, завод «Дормаш» ужался до 250 сотрудников, этой весной из-за возникших трудностей пришлось даже останавливать производство. Сейчас предприятие работает, но его работники в будущее смотрят с пессимизмом.

Все это время завод «Уралэлемент» отчаянно боролся за жизнь. Лет 20 после развала СССР производство буквально «дышало на ладан»: предприятие передавали из одной военной корпорации в другую, гособоронзаказа то не было совсем, то рассчитывались за него только в конце года, а как завод должен дожить до момента расчета – никого не интересовало. И, тем не менее, «Уралэлемент» выплыл. В последние годы ситуация наладилась, предприятие сократившее штаты в 4 разы – с 2,5 тысяч до 600 человек, снова начало принимать людей. И даже «кинуло спасательный круг», приняв ряд специалистов с расформированного «Уфалейникеля» – некоторым повезло занять кресла руководителей подразделений (ради этого уволили старых специалистов и очень удивили оставшихся, не понимающих, как металлург может руководить электрохимическим производством). «Уралэлемент» заявил и о готовности стать резидентом ТОСЭР (этот статус Верхний Уфалей получил в 2017 году, и губернатор Борис Дубровский грозился сделать из него второй Питтсбург), правда, обещал всего 120 рабочих мест, но для города, в котором практически не осталось работы, и это было бы благом.

Однако пока облагодетельствовать никого не вышло. Наоборот, на «Уралэлементе» остановили основное производство: на простой отправлены два ведущих цеха №2 и №17. Штат продолжает сокращаться (по неподтвержденным данным численность реально работающих достигла уже 300 человек), перспективы не просматриваются.

Озвучивая планы развития Верхнего Уфалея в рамках ТОСЭР, областные власти делали акцент на камнеобработку – производство, мягко говоря, далекое от создания высокопроизводительных рабочих мест. К тому же большая часть месторождений камня давно уже разрабатывается действующими предприятиями, которые обходятся собственными рабочими руками. Но и это производство проседает: мрамор не пользуется таким спросом, как 10-20 лет назад. При этом уфалейский мрамор использовался, в основном, для оформления погребений. Теперь рынок сузился, так как надгробье – этот не тот предмет, который надо регулярно обновлять, а для новых захоронений сейчас чаще использую гранит.

Нет перспектив и в торговле: в город зашли 3 федеральные сети эконом-класса, рабочих мест у них единицы, а мелким торговым точкам в конкурентной борьбе с ними просто не выжить. Так что держится город в основном за счет бюджетников, пенсионеров и подсобного хозяйства. Остальным приходится ежедневно ездить на работу в Касли (45 км от Верхнего Уфалея), в Екатеринбург (170 км) или работать вахтовым способом.

Многие стремятся уехать насовсем: согласно данным одного из популярных сайтов в Уфалее выставлено на продажу около 200 квартир и более 130 домов – для города такого масштаба это очень много. Но недвижимость никто не покупает – ряд предложений «висит» около года. Квадратные метры обесцениваются: если еще 2 года назад однокомнатную квартиру в домах улучшенной планировки можно было продать за 600 – 700 тысяч рублей, то сейчас и за 400 никто не берет.

Поэтому многие, перебираясь в более перспективные города, пытаются сдать свои квартиры, но предложение в 10-12 раз превышает спрос. При этом немногочисленные арендаторы готовы платить за квадратные метры как минимум в 2 раза меньше, нежели просят самые скромные арендодатели.

Это здание в самом центре города можно назвать символическим: когда здесь была музыкальная школа, потом – общежите, потом снова музыкальная школа, потом банк. Потом здание признали опасным, но не снесли – в нем все еще теплится жизнь: располагаются несколько мелких организаций, чьи сотрудники, выходя на работу, каждый день рискуют жизнью. Здание продолжает разрушаться – прямо под окнами мэрии. А чиновники равнодушно взирают на привычную картину – и ничего не видят.

Верхний Уфалей, Ольга Арсентьева

Верхний Уфалей. Другие новости 28.05.18

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