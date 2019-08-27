Эксперты: ТОСЭР – это не драйвер развития, а способ уйти от налогов

Аналитики заявляют, что в ТОСЭРах новые инвестиционные проекты реализуют меньше половины резидентов.

Как передаёт РИА корреспондент РИА «Новый День», на июль нынешнего года в моногородах России зарегистрировано 89 территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Об этом сообщает telegram-канал «So investник».

При этом число резидентов весьма разнится от ТОСЭРа к ТОСЭРу. Так, самыми раскрученными авторы канала назвали Тольятти (49 резидентов), Набережные Челны (45) и Новокузнецк (32).

5 ТОСЭР имеют от 11 до 14 резидентов: Усолье-Сибирское (Иркутская область), Гуково (Ростовская область), Чусовой (Пермский край), Череповец (Вологодская область) и Кумертау (Башкирия). Минимум 27 ТОСЭР не имеет резидентов, а 36 – имеют их не больше 4 штук, «то есть, чтобы достойно отчитаться», отмечают эксперты.

От себя добавим, что Челябинская область входит как раз в группу аутсайдеров. Так, в середине августа врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что на 5 территориях региона реализуется всего 14 инвестиционных проектов, в которых задействованы порядка 170-180 человек. Инвестиции во все проекты оцениваются в 200 миллионов рублей. А, к примеру, объем инвестиций в такого середнячка, как ТОСЭР «Чусовой» втрое превышает все средства, привлеченные в пять территорий Южного Урала. И эти инвестиции создали уже вдвое больше рабочих мест, чем южноуральские ТОСЭРы вместе взятые.

Впрочем, даже столь неплохие результаты не удерживают эксперты от весьма неоднозначной оценки ТОСЭРов. Так, оценив одного из представителей «второго эшелона» – Кумертау, расположенный ровно посередине между Стерлитамаком и Оренбургом (130 километров в каждую сторону), авторы канала пришли к выводу, что среди 11 резидентов, зарегистрированных в этой территории, можно увидеть 1 предприятие с китайским капиталом, 4 новых бизнеса предпринимателей из Оренбургской области и из Уфы, 4 местных бизнеса, которые до этого вели аналогичную деятельность (некоторые даже под тем же названием) и 2 транспортных и сервисных компании из сопредельных территорий, которым не принципиально, где сидят диспетчеры.

Таким образом, больше половины инвестпроектов – это перерегистрация уже действовавших предприятий. Причина проста: резиденты ТОСЭР имеют льготу по налогу на прибыль (платят по ставке 5% в региональный бюджет), сниженную до 7,6% ставку отчислений с фонда оплаты труда, а также нулевые налог на землю и на имущество.

Челябинск, Виктор Елисеев

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