Восстановить больницы и перезапустить производство: Алексей Текслер проинспектировал северные территории Челябинской области

Глава Челябинской области посетил Нязепетровск и Верхний Уфалей. Две северные территории регионы считаются одними из самых депрессивных: высокий уровень безработицы, скудные бюджеты, огромные проблемы в здравоохранении и так далее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Нязепетровске глава региона первым делом посетил крупнейшее в районе учебное заведение – школу №1.

В 2016 году эксплуатация основного здания из-за аварийного состояния была запрещена, ремонт начался в 2018-м. На период реконструкции учеников из основного здания перевели в помещение начальной школы, построенной ранее.

«Во время первого этапа были построены спортивный зал и столовая. Второй этап в 2011 году дал нам новый учебный корпус на 175 мест. Сейчас ведётся реконструкция старого здания. Ремонт в нём не делали с 1955 года, – сообщил директор школы Сергей Викулов. –В сентябре этого года школа откроет двери для 600 учеников».

После этого глава региона оценил благоустройство Нязепетровска, осмотрел Дом культуры, детский парк им. Ю.А. Гагарина, городской сад. Обустройство общественных пространств началось в прошлом году. Сейчас сад стал местом отдыха для нязепетровцев. Алексей Текслер охотно пообщался с жителями, которых встретил во время осмотра городской инфраструктуры.

Вне программы руководитель области посетил хирургическое отделение районной больницы (на ее плохое состояние жаловались жители в соцсетях), а также аварийный мост через реку Уфа. Он соединяет две части города, и нязепетровцы неоднократно просили отремонтировать переправу. Проблема в том, что до сих пор не определен собственник моста, а значит, и источник финансирования работ.

На литейно-механическом заводе глава региона ознакомился с основными этапами производства. Заводчане рассказали Алексею Текслеру о сложностях, которые переживает предприятие: мощности загружены только на одну треть. Глава региона обозначил варианты развития предприятия, в частности, пообещав содействие по его включению в федеральную программу импортозамещения.

Затем в здании городской администрации прошла встреча Алексея Текслера с нязепетровцами. Глава региона подчеркнул, что знает о трудностях района. На первом месте безработица: ее уровень в Нязепетровске превышает 7% (а в среднем по области – 1,3%).

«Нязепетровский район – самый отдаленный в северной части области, но он не должен быть забытым. Осмотрел объекты. В первой школе 15 августа закончатся строительно-монтажные работы, а 1 сентября дети пойдут в школу. Этот вопрос на контроле. Дом культуры посмотрел: увлеченные люди там работают, талантливые дети. Но сейчас лето, жарко, видно, что ребятишкам и педагогам тяжело и душно. Нужны кондиционеры – с этим поможем. Был также в районной больнице, в хирургическом отделении. Откровенно скажу: давно не видел таких больниц. Нужен ремонт, модернизация, оборудование для операционных. Поручил проработать этот вопрос с минздравом (нужно составить смету для начала). По аварийному мосту – лично отработаю вопрос с главой РЖД, так как непонятно, на чьем балансе он состоит», – рассказал на встрече с жителями Алексей Текслер.

Врач-реаниматолог районной больницы попросила главу региона проверить законность сокращения стимулирующих выплат. Она также обеспокоена тем, что ремонт больницы пройдет за счет снижения зарплат медиков. Алексей Текслер заверил, что такого точно не будет, а от министра здравоохранения Сергея Приколотина потребовал разобраться в ситуации с зарплатами.

Среди основных проблем, на которые жаловались жители, – плохие дороги, услуги ЖКХ, безработица, недоступность качественной медицинской помощи, а также плохое водоснабжение и нехватка спортивных объектов. Кстати, практически сразу глава региона отреагировал на просьбу юного нязепетровца, пообещав, что будет обязательно достроен ФОК.

Проблемы муниципального района Алексей Текслер предметно обсудил во время двусторонней встрече с главой Валерием Селивановым.

«На встрече с жителями района был поднят вопрос о состоянии главной транспортной магистрали Нязепетровска – улицы Ленина. Ее нужно приводить в порядок. Прошу Вас подготовить всю необходимую документацию, чтобы ремонт улицы Ленина вошел в число приоритетов. При необходимости и по другим объектам активизируйте работу с министерством дорожного строительства и инфраструктуры области, – поручил глава региона. – В мой адрес поступили обращения граждан по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья, в том числе на малонаселенных железнодорожных станциях в Нязепетровском районе. Я принял решение выделить дополнительно району на эти цели 25,3 млн рублей. Средства должны быть освоены до конца года, чтобы люди получили благоустроенное жилье. Прошу проконтролировать этот вопрос».

По сложившейся традиции в конце встречи Алексей Текслер передал Валерию Селиванову синюю папку с первоочередными задачами, сформированными по запросам жителей Нязепетровска.

Аналогичная папка досталась и Вере Усковой – главе Верхнего Уфалея, куда глава региона приехал из Нязепетровска.

После банкротства АО «Уфалейникель» в 2017 году в городе резко возросла безработица. Город получил статус территории опережающего социально-экономического развития, и губернатор Борис Дубровский грозился сделать из него второй Питтсбург), правда, обещал всего 120 рабочих мест, но для города, в котором практически не осталось работы, и это было бы благом.

Озвучивая планы развития Верхнего Уфалея в рамках ТОСЭР, областные власти делали акцент на камнеобработку – производство, мягко говоря, далекое от создания высокопроизводительных рабочих мест. К тому же большая часть месторождений камня давно уже разрабатывается действующими предприятиями, которые обходятся собственными рабочими руками. Но и это производство проседает: мрамор не пользуется таким спросом, как 10-20 лет назад.

Посетив сегодня одного из немногих резидентов ТОСЭР – компанию «Уралмрамор» Алексей Текслер вынужден был решать проблему в ручном режиме: он позвонил главе Челябинска Наталье Котовой и спросил, почему областной центр не покупает мрамор в Уфалее: «Предприятие поставляет продукцию в Уфу, Екатеринбург, из Рязани машина пришла, а в Челябинск – нет. Использование мрамора – правильное направление, так как это совсем другая эстетика», – отметил Алексей Текслер.

Еще одна серьезная проблема Уфалея – больница: здание буквально разваливается, медиков не хватает, узких специалистов нет.

«Больница в плохом состоянии, – констатировал Алексей Текслер. – Ситуация, как в Нязепетровске. Нужны комплексные решения».

Не пропустил глава региона и промплощадку, на которой еще 3 года назад работало АО «Уфалейникель».

«Не мог не посетить предприятие, которое было градообразующим, – сказал глава региона. – Хотел бы, чтобы история предприятия имела успешное окончание. Есть площадка, есть решение о создании ТОСЭР, и теперь самое важное – это те инвесторы, которые придут».

«Сейчас завод является технологическим парком, который обеспечивает для потенциальных инвесторов ресурсы. Это площадка, на которую они могут зайти. Но мы пока не видим реального инвестора… Есть только небольшие инвесторы, которые готовы взять часть площадей», – пояснил представитель службы замглавного инженера предприятия Дмитрий Искорцев, добавив, что многие интересовавшиеся площадкой, потерял к ней интерес из-за затянувшихся процедур. При этом, уточнил он, на имеющихся площадях могут работать до 2 тысяч человек.

«Более 2 тысяч человек лишились работы после закрытия «Уфалейникеля», а в ТОСЭР четыре предприятия не добирают и 100 человек. Это неравноценный размен, – подчеркнул Алексей Текслер. – ТОСЭР не заработал так, как планировалось. Это недоработка и областного правительства».

Для того, чтобы перезапустить площадку, предложено собрать потенциальных инвесторов, проявлявших интерес, для презентации их проектов на областном уровне: «Мы должны знать, с чем они придут», – согласился Алексей Текслер.

Нязепетровск – Верхний Уфалей, Светлана Намская

Нязепетровск – Верхний Уфалей. Другие новости 23.07.19

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