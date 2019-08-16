Алексей Текслер раскритиковал работу ТОСЭР и рассказал о перспективах развития социального партнерства (ВИДЕО)

Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с представителями профсоюзных организаций Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в профсоюзах состоят более 550 тысяч южноуральцев. Открывая встречу, Алексей Текслер подчеркнул важность профсоюзных организаций: они были и остаются важной частью общества. «На мой взгляд, сегодня поле деятельности для профсоюзов не только не уменьшилось, а, наоборот, стало более значимым и востребованным, – сказал глава региона. – Это касается не только больших трудовых коллективов, но и предприятий среднего и малого бизнеса – здесь работники менее всего защищены. По-прежнему не редкость серые кассы, оплата в конвертах, нарушения трудового законодательства».

Алексей Текслер рассказал о внесённых предложениях, касающихся соцсферы. Это снижение на треть транспортного налога, повышение на 15% размера ежемесячных выплат ветеранам области, решение о постоянных выплатах ко Дню пожилого человека и ряд других. Кроме того, будет расширена поддержка пенсионеров и инвалидов, В разы будут увеличены расходы на строительство новых детских садов и школ, культурных и спортивных объектов (инвестиции в массовый спорт вырастут в несколько раз). В области остановлена непродуманная «оптимизация», в первую очередь, в здравоохранении.

Отдельно остановились на ситуации в моногородах, получивших статус территорий опережающего социально-экономического развития. Это Бакал, Верхний Уфалей, Озерск, Снежинск, Миасс. Ведется работа по созданию ТОСЭР в Трехгорном.

Отметим, что правительство России уделяет большое внимание этой теме. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, создание территорий опережающего развития – «интересная тема для регионов, потому что в там действует льготное налогообложение, легче привлечь инвесторов и есть возможность использовать дополнительные инструменты, например, инструменты фонда развития в моногородах. Все это в итоге должно помочь территориям преодолеть зависимость от градообразующих предприятий и должно, что самое главное, привести к созданию новых рабочих мест, которые не связаны с этим предприятием, дать жизнь в эти населенные пункты», – считает председатель правительства.

Челябинской области похвастаться в этой сфере пока нечем

«Основная задача профсоюзов – обеспечить достойную заработную плату всех категорий работников и благоприятные условия труда, – отметил Николай Буяков. – Сегодня мы находимся на 37-месте среди регионов по заработной плате. Мы считаем, что ее уровень еще достаточно низкий, но есть возможности для роста. И мы считает, что индексация заработной платы сегодня крайне необходима, так как идет рост цен естественных монополий».

Алексей Текслер согласился: это, безусловно, ключевое направление в рамках социального партнерства. И сообщил, что работникам бюджетной сферы с 1 сентября оклады будут проиндексирована на 4,3%. Кроме того, принято решение о компенсации выплат ветеранам труда Челябинской области на 15%.

Прозвучали вопросы и по здравоохранению. В частности, о том, как будет решаться проблема дефицита медицинских кадров и сокращения выплат медработникам. По словам Текслера, проблема находится в постоянном фокусе внимания. Люди должны знать и видеть перспективу, когда уезжают работать в территории. По поручению главы региона до 1 сентября будет разработана областная программа, по которой молодые специалисты и врачи дефицитных специальностей будут обеспечены жильем. Будут поощрять профессионалов, к примеру, отработал пять лет в глубинке – есть право на получение квартиры в Челябинске. Кроме того, в области возродили целевой набор: около 400 студентов заключили договор, и после обучения они поедут работать в города и районы области. Что касается сокращения выплат, то понижение зарплат, по мнению главы региона, недопустимо. Надбавки медикам нужно сохранить.

Также Алексею Текслеру задали вопрос о перспективе развития социального партнерства на предприятиях области. Глава региона считает важным активизировать работу трехсторонних комиссий в территориях, чтобы совместными усилиями воздействовать на работодателей, игнорирующих принципы социального партнерства.

В заключение Алексей Текслер сообщил, что власти будут оказывать содействие Федерации профсоюзов Челябинской области в создании первичных профсоюзных организаций на предприятиях, в том числе в организациях малого и среднего предпринимательства.

Челябинск, Светлана Намская, Евгений Полак

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