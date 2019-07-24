Урал накрыло гарью, чиновники списывают все на пожары на севере

Челябинск и Екатеринбург накрыл смог.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы отмечают: над городом висит едкая дымка. И жалуются на проблемы с дыханием.

«Курчатовский района – запах лекарств». «Центральный район тоже», – пишут челябинцы в соцсетях.

В министерстве экологии Челябинской области ситуацию объясняют пожарами в других регионах страны: «Дымка идёт с севера, из Свердловской области», – заявляют в городском управлении ГОЧС.

Аналогичный комментарий дают и в региональном министерстве экологии. По словам начальника управления экологического просвещения и работы с гражданами Виталия Безрукова, Свердловская область жалуется на аналогичный смог. «Наши регионы могло накрыть дымом от лесных пожаров. Аналогичная ситуация была два года назад во время масштабных пожаров на севере Урала и в западной Сибири. Кроме того, в Челябинске прошел дождь, а так как земля была разогрета, началось испарение. Что усиливает визуальный эффект», – говорит Безруков, не исключая, что свою лепту внесли и местные предприятия.

Отметим, что в Свердловской области, действительно, есть аналогичные жалобы. Например, жители Екатеринбурга сообщают, что в городе сегодня сильно пахнет гарью. При этом ни о каких пожарах на севере региона, дым от которых мог бы дотянуться до областного центра и, тем более, до Челябинска, расположенного в 200 км южнее, официально не сообщалось.

Челябинцы в подобные версии не верят и во всем винят местных промышленников.

Карта пожаров сайта fires.ru (на 10:40 мск): синяя точка – Челябинск

На севере Урала действительно горит, но не столь масштабно, чтобы накрыть сразу два региона. А вот из Сибири дым вряд ли мог бы дотянуться – ветер сегодня северный.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 24.07.19

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