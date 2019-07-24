Над Екатеринбургом зависла серая мгла, в воздухе пахнет гарью, но это не смог (ФОТО)

Сегодня утром жители Екатеринбурга жалуются на запах гари в воздухе и серый туман над городом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запах дыма ощущается и в центре города, и на окраинах. Верхние этажи жилых домов и офисных зданий окутаны дымкой.

При этом ни Уралгидрометцентр, ни ГУ МЧС не предупреждали о смоге. Синоптики сообщили лишь о том, в юго-западных районах Свердловской области, а также у наших соседей – в Челябинской и Курганской областях – сохраняется высокая пожарная опасность.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.07.19

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