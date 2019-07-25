Санврачи проверили смог в Екатеринбурге и не нашли ничего подозрительного

Свердловское управление Роспотребнадзора отобрало пробы воздуха в Екатеринбурге. Их брали в контрольных точках на улицах Сулимова, Студенческой, Грибоедова, Бисертской, Крауля и Радищева.

В пробах искали пыль, взвешенные вещества рМ2,5, рМ10, азот (II) оксид, азота диоксид, углерод оксид, формальдегид, акролеин, бензол, бутилацетат, бутиловый нормальный спирт, винилацетат, гексан, изобутиловый спирт, изопропиловый спирт, ксилол (смесь изомеров), пропан-2-он, пропиловый спирт, стирол, толуол, фенол, хлорбензол, этилацетат, этилбензол, диметилбензол, этенилацетат.

«Концентрации загрязняющих веществ в объеме проведенных исследований не превышают предельно-допустимых концентраций», – сообщили в ведомстве, уточнив, что исследования атмосферного воздуха продолжаются.

Екатеринбург, служба информации

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