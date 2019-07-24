Воняет нормой. В мэрии объяснили, чем пахнет Екатеринбург (ФОТО)

В администрации Екатеринбурга объяснили, что за запах сегодня окутал город. Оказалось, с воздухом все в порядке.

«По данным, поступившим в администрацию города Екатеринбурга из территориального центра мониторинга окружающей среды, пожаров в границах муниципального образования «город Екатеринбург» нет, загрязнение воздуха в норме», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Сводка прогнозов МЧС на 24 июля опасных и неблагоприятных явлений

С утра горожане жалуются на запах гари в воздухе и странную дымку над городом. При этом предупреждений о смоге нет ни у Уралгидрометцентра, ни у ГУ МЧС.

Екатеринбург, служба информации

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