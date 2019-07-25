По ночам в Челябинске интересно: что показывают снимки со спутников в период НМУ (ФОТО)

В Челябинске начались массовые проверки промпредприятий. Копоть и гарь, накрывшая Урал, ориентировочно из-за лесных пожаров в Сибири, заставила службы ужесточить контроль над промышленными выбросами.

Как сообщили РИА«Новый День» в пресс-службе регионального министерства экологии, в ходе экологических рейдов специалисты совместно с представителями прокуратуры проверяют промышленные предприятия на предмет соблюдения природоохранного законодательства в части снижения уровня загрязняющих веществ в период НМУ.

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Напомним, серая дымка накрыла Челябинск, Екатеринбург и соседние города 24 июля. Уральцы массово жалуются на запах гари, спровоцировавший проблемы с дыханием и плохую видимость на дорогах. Только за сутки ЕДДС Челябинска приняла в десятки раз больше жалоб на смог, чем днем ранее. По официальной версии, регионы накрыло дымкой из-за масштабных пожаров в Сибири. Синоптики, изучив направление ветра, сообщили, что смог над Челябинском провисит как минимум до конца недели.

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени продлено до 19 часов 26 июля в Карабаше, Коркино, Сатке, Златоусте, Аше и Челябинске. Это означает, что предприятия, работающие на данных территориях должны сократить объемы выбросов.

Между тем, фотографии, сделанные спутниками, позволяют наблюдать интересную картину.

Вот фото, сделанное днем 24 июля (данные указаны по Coordinated Universal Time – всемирному координированному времени, разница с Челябинском составляет 5 часов):

Следующие фото сделаны минувшей ночью: если днем фиксировалось всего 5 термоточек, то ночью стало гораздо веселее:

2 часа 12 минут по местному времени

Увеличим один из секторов

3 часа 54 минут по местному времени

Посмотрим чуть шире

Внизу еще одна люпытная картинка – в Челябинске 3 часа 1 минута. Что это там горит?

Приближаем сектор

А нижний снимок опять отражает дневную ситуацию: 25 июля 12 часов 51 минута по челябинскому времени:

Всего же три термоточки на весь город

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 25.07.19

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