НМУ в Челябинске продлили на все выходные, а термоточек стало больше (ФОТО)

Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях в Челябинской области ожидаемо продлили на все выходные.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 – 28 июля 2019 года в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени опасности:

С 19:00 часов 25.07.2019 г. до 11:00 часов 28.07.2019 г. на территории гг. Сатка, Златоуст, Аша, Коркино.

С 19:00 часов 24.07.2019 г. до 11:00 часов 28.07.2019 г. на территории г. Челябинск.

С 19:00 часов 25.07.2019 г. до 19:00 часов 28.07.2019 г. на территории г. Карабаш.

С 18:00 часов 25.07.2019 г. до 11:00 часов 28.07.2019 г. на территории г. Магнитогорск.

Отметим, что сегодня челябинцы жаловались на удушающий неприятный запах, стоявший всю минувшую ночь: «Голова раскалывается, на аэропорту нечем дышать». « Ленинский тоже. Травят третий день». «Врачи советуют не открывать окна. а чем дышать, врачи не говорят? В квартире то откуда кислород возьмется?» – пишут челябинцы в соцсетях.

А вот так Челябинск 25 июля выглядел из космоса (режим НМУ действует второй день, предприятиям рекомендовано сократить выбросы, но термоточек на карте больше, чем ночью 24 июля):

И снова ночные «костры» (время указано всмирное, для определения местного нужно прибавить 5 часов)

Только в одном квадрате на ЧМЗ насчитали 28 (!) термоточек. Что бы это могло быть?

Челябинск, Павел Зварзин

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