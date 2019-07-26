В Челябинске автокран протаранил три маршрутки, есть погибшие

В Челябинске мобильный строительный кран учинил аварию с маршрутными автобусами.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, дорожный инцидент произошел сегодня в 9:22 на перекрестке улиц Дзержинского и Вагнера. Автокран МАЗ, спускаясь с моста в Ленинский район, на полном ходу врезался в следовавший впереди автобус ПАЗ 66-го маршрута, перед этим сбив мужчину ( по одним данным он шел по пешеходному переходу, по другим – подходил к остановке). Затем неуправляемый большегруз пронесся несколько десятков метров и протаранил еще два маршрутных такси той же марки. По предварительным данным, у МАЗа на спуске отказали тормоза.

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По информации горздрава, в результате происшествия пострадали восемь человек. Сбитый пешеход скончался на месте. Шестерых пассажиров маршрутки увезли на «скорой».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.07.19

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