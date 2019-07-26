Днем нельзя: в Челябинске ограничили движение крупногабаритного транспорта

В Челябинске запретили движение тяжеловесных крупногабаритных транспортных средств в дневное время. Об этом заявили в ГИБДД по Челябинской области, сославшись на распоряжение врио губернатора Алексея Текслера.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 9:22 на перекрестке улиц Дзержинского и Вагнера автокран МАЗ, спускаясь с моста в Ленинский район, на полном ходу врезался в следовавший впереди автобус ПАЗ 66-го маршрута, сбил пешехода, а потом врезался еще в две маршрутки. Один человек погиб, еще шестерых госпитализировали.

«Передвижение крупногабаритного транспорта по городским улицам, погрузка и разгрузка будут разрешены только в вечернее и ночное время», – заявляют в ГИБДД. Какой конкретно транспорт понимается под крупногабаритным и в какие именно часы ему разрешено работать на территории Челябинска, пока не сообщается.

Зато извещается, что с сегодняшнего начались массовые проверки организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения в автотранспортных предприятиях, в результате которых будет дана оценка деятельности должностных и юридических лиц.

«Рейдовые мероприятия, направлены на выявление маршрутного пассажирского транспорта, а также большегрузного и автомобилей спецтехники не отвечающих требованиям безопасности, – отмечают в ГИБДД. – В рамках проводимых мероприятий сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на наличие необходимых документов, организуют проверки в автотранспортных предприятиях, в ходе которых изучат порядок выпуска на линию транспортных средств, проведение медицинского осмотра водителей и осуществление контроля за техническим состоянием автопарка».

Добавим, по факту аварии в Ленинском районе возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.07.19

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