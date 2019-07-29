8 сентября в Челябинске будут работать 452 избирательных участка

8 сентября, во время выборов губернатора Челябинской области и депутатов районных советов, в Челябинске будут работать 452 избирательных участка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 72% участков (326) будут открыты в школах, еще 64 – в училищах и вузах, 62 – в зданиях других организаций. Временные избирательные участки планируется открыть в медицинских учреждениях, СИЗО, на железнодорожном вокзале.

426 избирательных участок будет оборудовано комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), 424 – системой видеонаблюдения и веб-камерами, позволяющими наблюдать за ходом голосования в режиме реального времени через Интернет.

Напомним, 8 сентября челябинцам предстоит выбрать 170 районных депутатов (20 в Центральном районе и по 25 в остальных), которые потом сформируют Челябинскую городскую Думу. НА 170 мандатов претендуют 1 тысяча 26 человек, 432 из которых самовыдвиженцы. На 1 июля в Челябинске зарегистрировано 860 тысяч 861 избиратель.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 29.07.19

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