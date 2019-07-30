В Челябинске заявлена акция против выборных махинаций

В Челябинске собираются провести акцию в поддержку альтернативных кандидатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрию подано уведомление о проведении пикета «Выборы без выбора».

«Подбор нужных кандидатов на выборы – это последняя стадия деградации избирательной системы, заявляют организаторы мероприятия. – ⠀Мы будем требовать отмены этой порочной практики! Нам нужны только честные выборы без участия Кремля! Люди сами в состоянии разобраться, за кого проголосовать! Будем требовать возврата прямых выборов мэра, которые у нас просто отобрали!»

Пикет собираются провести в субботу, 3 августа, с 12:00 до 15:00 на Кировке (возле Главпочтамта). Однако, с учетом практики согласования данного места, предложен и другой вариант: на Аллее Славы возле резиденции губернатора.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.07.19

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