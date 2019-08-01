Дети лезут через окно: в ситуации с реабилитационным центром в Миассе будут разбираться следователи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России по Челябинской области незамедлительно организовать процессуальные проверки сведений о нарушениях, озвученных в средствах массовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о ситуации с частным реабилитационным центром для детей с особенностями развития в Миассе.

«Центр расположен в жилом доме, но чтобы попасть внутрь, родителям с детьми приходится лезть через окно, так как через центральный вход в здание можно попасть, только пересекая проезжую часть, что представляет опасность для детей-инвалидов. Проблема родителей с детьми-инвалидами, для которых это единственный в городе центр, местными чиновниками до сих пор не решена», – заявили в ведомстве.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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