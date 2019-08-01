105 лет назад Россия вступила в войну по переделу мира. Германия, окрепшая только к концу XIX века, опоздала к делёжке «пирога»: все лакомые «куски» к тому времени уже давно был поделен между Британией, Францией и Россией. А немцы тоже хотели прибыли и территорий.

Поводом для начала конфликта стал выстрел, прозвучавший в Сараево, куда отправился будущий наследник австро-венгерского престола эрцгерцорг Франц Фердинанд. Таким образом славянские народы пытались заявить о своём несогласии с включением их в австрийскую империю, выступая за объединение всех славян. Немецкие государства, прежде всего, Германия использовали этот инцидент для начала кампании.

Российская Империя тоже втянулась в войну, принеся в жертву огромные человеческие и материальные ресурсы. А потом и вовсе погибла под обломками мира, разрушенного вызванным войной джином революции. Но все это будет позже.

А 1 августа 1914 года лишь немногие понимали, что происходит и чем это может закончиться.

Событиям того дня и последовавшей ночи посвящена авторская колонка филолога Веры Владимировой:

«Кровь лиловая немцев, голубая – французов, и славянская красная кровь…» Так век назад писал о своем ощущении Первой Мировой выживший на той войне поэт Николай Гумилёв, кавалерист уланского полка, кавалер двух Георгиевских орденов – 3-й и 4-й степени….

В полночь на 19 июля (1 августа по нынешнему календарю) 1914 года в Петербурге немецкий посол, граф Якоб Людвиг Фридрих Вильгельм Йоаким фон Пурталес передал министру иностранных дел Российской Империи Сергею Дмитриевичу Сазонову ноту своего правительства, по сути, ультиматум с требованием отменить объявленную в стране мобилизацию, направленную «против желания Австро-Венгрии силой оружия разрешить конфликт с Сербией, где в Сараево 15 (28 июня) 1914 года были убиты наследник австрийского престола Франц-Фердинанд и его жена».

Вечером того же 19 июля (1 августа) Пурталес, известив начальника канцелярии министра, барона Маврикия Фабиановича Шиллинга (из балтийских немцев!), что ему вновь безотлагательно нужно видеть его шефа, приехал на встречу с Сазоновым, «озабоченный и в великом волнении», как записал в дневнике Шиллинг.

Пурталес трижды (!) спросил у российского министра, даст ли его правительство благоприятный ответ на ноту германской стороны. Глава имперского МИДа трижды ответил отрицательно, всякий раз, неизменно добавляя, что «хотя объявленная общая мобилизация не может быть отменена, Россия не отказывается продолжать переговоры с целью изыскания мирного выхода из создавшегося положения».

После чего, уже вконец расстроенный немецкий дипломат вручил сохранившему спокойствие русскому коллеге очередную ноту кайзеровского правительства – об объявлении войны, отошел к окну, схватился за голову, со слезами на глазах вновь подошел к русскому коллеге, обнял его и покинул министерство.

Так, 105 лет назад, началась (для подданных Российской Империи) Первая Мировая война…

Владимиру Маяковскому понадобилась всего ночь, чтобы написать о грядущем кровопролитии вмозгезастревающий стих:

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!

Италия! Германия! Австрия!»

И на площадь, мрачно очерченную чернью,

багровой крови пролила́сь струя!

Морду в кровь разбила кофейня,

зверьим криком багрима:

«Отравим кровью игры Рейна!

Грома́ми ядер на мрамор Рима!»

С неба, изодранного о штыков жала,

слёзы звезд просеивались, как мука́ в сите,

и подошвами сжатая жалость визжала:

«Ах, пустите, пустите, пустите!»

Бронзовые генералы на граненом цоколе

молили: «Раскуйте, и мы поедем!»

Прощающейся конницы поцелуи цокали,

и пехоте хотелось к убийце – победе.

Громоздящемуся городу уро́дился во сне

хохочущий голос пушечного баса,

а с запада падает красный снег

сочными клочьями человечьего мяса.

Вздувается у площади за ротой рота,

у злящейся на лбу вздуваются вены.

«Постойте, шашки о шелк кокоток

вытрем, вытрем в бульварах Вены!»

Газетчики надрывались: «Купите вечернюю!

Италия! Германия! Австрия!»

А из ночи, мрачно очерченной чернью,

багровой крови лила́сь и лила́сь струя.

Челябинск, Вера Владимирова

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