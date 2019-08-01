«Вас сталкивают лбами»: в Челябинске разгорается новый скандал из-за детских садов

Администрация Челябинска обещает построит первый детсад в микрорайоне Парковый-2. Жители от предложения не в восторге. Но если они не согласятся, открытия детсада придется ждать еще как минимум три года. Пока в микрорайоне с населением 6,5 тысяч человек нет ни одного дошкольного учреждения

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, временно исполняющая обязанности главы администрации Наталья Котова накануне посетила Парковый-2. Поводом для визита стал наболевший вопрос строительства в микрорайоне хотя бы одного дошкольного учреждения. Пять лет – с начала заселения Паркового-2 – горожанам приходится возить детей в школы и детсады, расположенные в разных частях Челябинска. Ни одного государственного образовательного, как и лечебного учреждения, за эти годы в Парковом-2 не появилось, а расположенные поблизости детсады и без того переполнены.

Собственники квартир не раз возмущались поведением застройщика и позицией чиновников.

Как уже сообщал РИА «Новый День», при покупке квартир жителям обещали два детских сада на 150 и 280 мест, а также сквер для семейных прогулок. Позже вместо одного дошкольного учреждения между дома №16 и №22 по улице Сумина вопреки мнению горожан втиснули две жилые высотки, перед этим снесли несколько дворовых площадок. По мнению парковчан, уплотнительная застройка на этом не закончилась и сейчас под видом исполнения социальных обязательств у собственников продолжают отбирать придомовую территорию.

«Муниципальной программой на 2019-2020 годы в Парковом-2 предусмотрено строительство учреждения для дошколят на 200 мест. Необходимое на текущий год финансирование в 90 миллионов также заложено в бюджет. В случае, если город не откажется от этого строительства, детский сад примет своих первых воспитанников уже в 2020 году», – заявила на встрече Наталья Котова. Помешать этим планам, по мнению властей, могут только сами жители.

«Парковчане разделились на два лагеря – те, кто выступает за строительство детского сада на 150 мест, и те, кто считает что детский сад должен вмещать 200 малышей. В настоящий момент уже определен участок, который позволит построить учреждение для 150 малышей, но чтобы увеличить его вместимость до 200, необходимо на несколько метров сдвинуть уже существующие детские и спортивные площадки, с полным их сохранением», – добавили в мэрии и уточнили: «В случае если будет необходимо перепроектирование здания до 150 мест, тогда делается новый проект, проводится государственная экспертиза, и строительство мы сможем начать только в 2021 году. Потому что план на 2019 и 2020 годы уже есть, он прошел все утверждения».

«Вот так вас лбами сталкивают, – пишет челябинец в соцсетях. – Есть план постройки, как может глава города сказать: люди решайте сами? Мы же тут переругаемся все, мне кажется, это провокация. Надо заявление на Котову написать». «Ушлые люди, пугают переносом сроков. Хотя все эти проекты однотипные», – возмущается другой.

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«Сообщаю тем, кто свято верит в строительство садика в этом году: в свое время ходило официальное письмо за подписью господина Самсонова, о том, что выделено два участка под два садика и что вот-вот участки передадут и садики построят (подчёркиваю, официальное письмо от администрации, с указанными кадастровыми номерами участков). Так вот, на одном из этих участков под садик на 280 мест уже стоят два дома, а второй участок под садик в 150 мест сейчас распиливается и идёт мухлеж со сносом площадок. И не факт, что кто-то что-то построит. Просто нарушители и их пособники хотят прикрыться, типа, мы же хорошие, мы же садик построили», – комментирует еще один участник диалога.

Чтобы ускорить решение вопроса вместимости детского сада, а следовательно, и сроков его строительства, администрация запускает электронное голосование. В ближайшие дни на портале «Активный житель 74» будет размещен опрос, в котором примут участие жители микрорайона. Его результаты и определят дальнейшую судьбу Паркового-2.

Челябинск, Юлия Димова

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