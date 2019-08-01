Челябинка взяла в осаду управляющую компанию

Жительница Челябинска взбунтовалась против коммунальщиков, затянувших сроки отключения горячей воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в управляющей компании «ДЕЗ Калининского района». Жительница дома №54 по улице Каслинской с двумя маленькими детьми нагрянула в офис УК и заявила, что не уйдет, пока коммунальщики не вернут ей горячую воду,

Терпение горожанки лопнуло после очередного переноса сроков опрессовки сетей. «Мне сказали, что воды не будет до 12-го числа, итого – два месяца. Я устала, я пришла сюда умывать и подмывать своих детей. Потому что вы в тепле и с горячей водой, а мы – нет. Мы будем бастовать, нам уже надоело. Я всех буду жителей собирать, или будем отказываться от ваших услуг. Посижу тут, мама еду сейчас привезёт, есть горячая вода», – приводит слова женщины сообщество «Типичный Челябинск». В управляющей компании челябинку заверили, что проблема заключается в неисправном бойлере и воду включат после починки оборудования. В ответ горожанка предложила руководителю УК купить ей водонагреватель. «Я деньги тратить на это не буду, потому что плачу за обслуживание», – подытожила возмущенная мать.

Челябинск, Юлия Димова

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