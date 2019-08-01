На Урале осудили мать, выбросившую на дорогу труп ребенка

В Челябинской области вынесли приговор женщине, чей сын погиб во время домашних родов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, 32-летняя жительница поселка Бердяуш признана виновной в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, трагедия произошла в январе 2019 года. Женщина, не состоявшая на медицинском учете, в домашних условиях родила сына. Из-за отсутствия врачебной помощи в тот же день малыш скончался.

Испуганная мать спрятала тело новорожденного на приусадебном участке, а когда отступили холода, откопала малыша и поместила его в деревянный ящик. Самодельный гроб женщина бросила на проселочной дороге, где его впоследствии обнаружил местный житель.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.08.19

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