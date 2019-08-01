На Урале продлили экстренное предупреждение

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, ночью и днем 2 августа в отдельных районах области синоптики обещают грозы, в северной части – сильные и очень сильные дожди, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Также возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

Дорожные службы просят водителей отказаться от дальних поездок, а если это невозможно, убедиться в исправности автомобиля, запастись топливом и иметь при себе мобильные средства связи.

Челябинск, Юлия Димова

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