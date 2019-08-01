Стычка поколений: в Челябинске произошла массовая драка

В Челябинске произошла массовая драка: двое взрослых мужчин что-то не поделили с группой молодых людей – возможно, подростков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 31 июля между домами №2 и №4 по улице Калинина. Отношения долго выясняли на повышенных тонах, потом перешли на кулаки. «Мужиков было двое, а малолеток человек десять, – рассказали очевидцы. – Что там происходило, было не разобрать – уже стемнело. Но кричали сильно. Один из молодых все время орал: «Помогите! Помогите!»

Некоторые слышали приглушенные хлопки, которые приняли за выстрелы. Вызвали полицию: приехали 4 машины. Но к тому времени, по словам очевидцев, уже все стихло.

В управлении МВД по Челябинску подтвердили: инцидент был, но подробностей сообщить не смогли – дело забрали в Следственный комитет. В СУ СК РФ по Челябинской области происшествие пока не прокомментировали.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 01.08.19

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