Расследованием дела бывшего сити-менеджера Челябинска займется ФСБ

Расследованием дела бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова снова займется ФСБ.

Как уже сообщал «Новый День», экс-чиновник обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 285 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, в 2011 году, будучи главой администрации Челябинска, Сергей Давыдов поручил руководству МУП ЧКТС заключить договор с ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» на оплату услуг начисления платежей по завышенной цене. В результате с 2012-го по 2015 год муниципальное предприятие переплатило свыше 10 млн руб. Уже бывшего сити-менеджера задержали осенью 2017 года во время обысков в его доме и офисе и поместили под стражу.

В ходе предварительного следствия Давыдов пошел на сделку с силовиками, в связи с чем был отпущен под подписку о невыезде.

Когда дело дошло до суда, следователи УФСБ заявили, что обвиняемый раскаялся в содеянном и полностью загладил причиненный вред. Уголовное дело прекратили, Давыдову назначили судебный штраф в размере 40 тысяч рублей. С постановлением суда не согласилась прокуратура, обжаловав решение в Челябинский областной суд. Однако там отказались рассматривать апелляцию и направили материалы в соседний регион. В июле текущего года Свердловский областной суд отменил решение первой инстанции и потребовал повторного разбирательства в другом составе суда.

Сегодня Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о возвращении уголовного дела бывшего сити-менеджера в следственный отдел ФСБ.

Челябинск, Павел Зварзин

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