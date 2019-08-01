Челябинск стал лидером рейтинга городов России с самыми плохими дорогами

Челябинск возглавил рейтинг городов России с самыми плохими дорогами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», федеральный социологический опрос проводился в июле 2019 года независимым агентством Zoom Market, методом личного интервью. Респондентам задавали три вопроса: как вы оцениваете дороги в вашем городе? За последние три года состояние дорог улучшилось? По вашему мнению, стоит ожидать улучшение дорог в будущем?

Компанию Челябинску в тройке худших составили Махачкала и Омск.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 01.08.19

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