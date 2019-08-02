Привет с того света: челябинка полгода судится с покойником за садовый участок

Умерший челябинец через суд добивается компенсации за неправильно установленный забор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась два года назад, когда 79-летний пенсионер подал в суд на соседку, которая якобы незаконно присвоила принадлежащие ему 150 квадратных метров земли в дачном кооперативе Ленинского района.

Истец потребовал снести самовольно установленный забор, препятствующий проезду к его садовому домику. В ходе судебного разбирательства проведено межевание спорного участка. В ноябре 2018 года ответчицу обязали в течение месяца снести ограждение, а также оплатить работу кадастрового инженера, два раза проводившего замеры по причине неисправного оборудования, сообщает журнал «Курс дела». Соседка подала апелляционную жалобу, однако областной суд признал решение районного суда законным и обоснованным.

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На этом судебная тяжба могла закончиться, но в апреле текущего года в суд поступило новое заявление о взыскании с собственницы смежного участка 150 тысяч рублей, 100 из которых пойдут в счет компенсации морального вреда пенсионеру, еще 50 необходимо выплатить юристу, представляющей интересы пожилого садовода в суде. Челябинка подала встречный иск, тогда и выяснилось, что пенсионера, требовавшего компенсацию, нет в живых с января 2019 года. Доверитель объяснила судебную тяжбу с покойником отсутствием информации о смерти, после чего сразу же отозвала поданные иски.

Челябинск, Юлия Димова

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