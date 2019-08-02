«Избивают без слов и пощады»: челябинцы встревожены серией нападений в центре города

Челябинцы встревожены серией нападений в Калининском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане предупреждают друг друга в Интернете. «Люди будьте аккуратны! В Калининском районе от Цирка до Теплотеха орудуют банда малолеток в возрасте от 18 до 20, без слов и пощады избивают до полусмерти и забирают все, что найдут. С 22:00 лучше сидите дома, не ходите по одному, нападают по 6 человек. Уже 10 день подряд находят избитых людей», – такое сообщение появилось накануне вечером в группе «Типичный Челябинск» в соцсетях.

В комментариях челябинцы сообщают подробности: «Брата избили в районе цирка 19 июля в районе 22:30. Говорит: молча со спины подлетели, пинали по голове. Так что уже почти 2 недели как минимум ребята «развлекаются».

«Живу в районе цирка, местная молодёжь их знает. Кстати, судимые.... Странно, что полиция бездействует, но это до первого трупа, скорее всего...»

«23 июля моего мужа в этой же местности ограбили и нож приставили».

«После 00:00 они обычно тусят у круглосуточного ларька в р-не офиса МТС. Там бухло продают».

Кстати, алкоголь по ночам в Калининском районе действительно продают: и на улице Кирова, и на улице Калинина.

В полиции факты нападения подтверждают, но сообщения о том, что нападают толпой и подобных фактом много отрицают. «О массовости речи не идет: случаи единичные. Сейчас выясняем, связаны ли они между собой. Возбуждены уголовные дела». – сообщили в УМВД по Челябинску.

Напомним, 31 июля на улице Калинина произошла драка между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами. Это дело из полиции забрали в Следственный комитет, но в этом ведомстве до сих про не могу прокомментировать ситуацию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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