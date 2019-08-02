Бесправник на мотоцикле учинил смертельное ДТП с большегрузами

В Пластовском районе мотоциклист погиб под колесами грузовиков.

Как сообщили РИА «Новый День», в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, вечером 1 августа на 42 км автодороги Южноуральск – Магнитогорск водитель мотоцикла «Хонда» на встречке протаранила автомобиль «Опель астра». От удара байк отбросило на проезжавший в этот момент большегруз «Скания» с госномером соседнего региона, а затем «отфутболило» в следовавший из Свердловской области рефрижератор «Скания».

От полученных травм 30-летний виновник аварии скончался на месте. Установлено, что мужчина управлял двухколесным транспортом, не имея водительского удостоверения.

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По факту смертельного ДТП проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Челябинск, Юлия Димова

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