Лето возвращается: на Южном Урале потеплеет

На Южный Урал возвращается тепло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 2 августа, столбики термометров днем не поднимутся выше +19. В горных районах и вовсе не более +14, в Челябинске – +16.

Но уже в субботу, 3 августа, ожидается потепление: днем по области до +21, в Челябинске до +19. В воскресенье воздух на юге региона прогреется до +24, в Челябинске – +21.

Все это время будут идти дожди, ветра прогнозируются западного и юго-западного направления с порывами до 15 метров в секунду.

В начале следующей недели на юге и востоке области ожидается до +26, на севере и западе – +21, в Челябинске – +24.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.08.19

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