Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в массовом ДТП на уральской трассе

В Челябинской области при столкновении четырех легковушек пострадали пять человек, том числе ребенок. Виновник аварии погиб на месте.

Как сообщили РИА «Новый День», в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, дорожный инцидент произошел 1 августа на автодороге Долгодеревенское – Кыштым. Водитель Kia Sportage на скорости не вписался в поворот и врезался во встречный Nissan. От удара «корейца» отбросило на проезжавший мимо УАЗ Патриот, который протаранил автомобиль Kia Rio.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В результате происшествия мужчина за рулем Kia Sportage от полученных травм скончался на месте. Пятерых пострадавших увезли на «скорой» в больницу. В региональном минздраве рассказали о состоянии участников массовой аварии. «Пострадавшие осмотрены в условиях медицинских организаций, госпитализация не потребовалась», – сообщили в ведомстве. Ребенок направлен на амбулаторное лечение. Вероятно, отсутствие серьезных травм пассажиров можно объяснить лишь случайным везением. Судя по фотографиям, попавшие в ДТП автомобили получили значительные повреждения, часть машин не подлежит восстановлению.

Напомним, это уже вторая крупная авария на автодороге в Аргаяшском районе. 28 июля бывший вице-губернатор региона Андрей Косилов за рулем Lexus врезался во встречный автомобиль «Лада Веста» под управлением жителя Свердловской области. В результате ДТП пострадали три человека, двое из которых находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.08.19

Лето возвращается: на Южном Урале потеплеет. / Бесправник на мотоцикле учинил смертельное ДТП с большегрузами. / «Избивают без слов и пощады»: челябинцы встревожены серией нападений в центре города. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»