Южноуральским пенсионерам выплатят соцпомощь ко Дню пожилого человека перед выборами

Жители Челябинской области получат надбавку к пенсии за два месяца до дня пожилого человека.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства социальных отношений региона, по поручению главы региона ведомство заблаговременно приступило к единовременным выплатам, приуроченным ко Дню пожилого человека (празднуется 1 октября.)

С этой целью Минсоц уже провел совместную работу с пенсионным фондом Челябинской области по формированию списков граждан, имеющих право на единовременную социальную помощь.

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По 700 рублей ко Дню пожилого человека в этом году получат более 900 тысяч южноуральцев. Из регионального бюджета на подарки пожилым направлено свыше 640 миллионов рублей.

Напомним, право на выплату имеют граждане пожилого возраста, достигшие на 1 октября 2019 года возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, проживающие и получающие пенсию на территории Челябинской области, в том числе по линии силовых ведомств. Однако придется ли пенсионерам возвращать государству единовременную выплату в случае, если кто-то из южноуральцев не доживет до дня пожилого человека, при этом получит и даже истратит повышенную пенсию еще в августе, в ведомстве не уточняют.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.08.19

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