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Пятница, 2 августа 2019, 16:41 мск

Новости Челябинск

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На ЧТПЗ залило трубоэлектросварочный цех

В трубоэлектросварочном цехе №6 Челябинского трубопрокатного завода произошла авария.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 16 часов производственные помещения начало заливать водой.

На видео видно, как вода с крыши льется буквально стеной

РИА «Новый День» направило запрос в пресс-службу ЧТПЗ с просьбой прояснить ситуацию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.08.19

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