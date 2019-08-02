На ЧТПЗ залило трубоэлектросварочный цех

В трубоэлектросварочном цехе №6 Челябинского трубопрокатного завода произошла авария.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 16 часов производственные помещения начало заливать водой.

На видео видно, как вода с крыши льется буквально стеной

РИА «Новый День» направило запрос в пресс-службу ЧТПЗ с просьбой прояснить ситуацию.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.08.19

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