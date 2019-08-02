На Урале сошел с рельсов электровоз

В Карталах сошел с рельсов электровоз.

Как сообщили РИА «Новый День» в Уральском СУ СКР на транспорте, инцидент произошел 30 июля на территории Локомотивного депо «Аркаим» в момент перехода электровоза по стрелке.

Жертв и пострадавших нет.

Сейчас устанавливается размер ущерба, выясняются обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 02.08.19

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