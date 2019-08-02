Суд закрыл челябинский цех, где коптили рыбу с описторхозом

В Челябинске приостановлена работа цеха по переработке зараженной описторхозом рыбы.

Как уже сообщал РИА «Новый День» массовое отравление копченым язем южноуральский Роспотребнадзор зафиксировал в конце июня. После употребления в пищу рыбной продукции с признаками острой инфекции разом слегли 19 человек.

В ходе эпидемиологического расследования специалисты выявили единый источник заражения. На владельца цеха составили административный протокол по статье 6.3 КоАП РФ по факту нарушения санитарных норм.

До вынесения судебного решения на переработку рыбы был установлен временный запрет. Чтобы предотвратить дальнейшее заражение описторхозом, из оборота изъяли 2352 кг язя мороженого, 615 кг готовой продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Калининского районного суда, в ходе судебного заседания владелец рыбоперерабатывающего цеха признал нарушения действующего законодательства в части санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Предприниматель отметил, что устранил выявленные нарушения: разработал программу производственного контроля, начал ремонт цеха и направил всех работников на медицинское обследование.

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Однако доводы ответчика суд отклонил, поскольку предприниматель не предоставил документальных доказательств вышесказанного. ИП назначено наказание в виде приостановки деятельности предприятия на 50 суток до полного устранения нарушения. Постановление вступило в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

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